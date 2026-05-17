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ELA ve en Tubos una "campaña orquestada" por la empresa y "respaldada" por la patronal

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ELAk enpresak antolatutako eta patronalak babestutako "kanpaina" bat ikusi du Hodietan
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EITB

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El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, ha censurado así la "gestión desastrosa" llevada a cabo por la empresa en los últimos años, "autogenerándose deuda con 170 millones repartidos entre los accionistas".

Sindicato Ela Economía

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