ELA ve en Tubos una "campaña orquestada" por la empresa y "respaldada" por la patronal
El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, ha censurado así la "gestión desastrosa" llevada a cabo por la empresa en los últimos años, "autogenerándose deuda con 170 millones repartidos entre los accionistas".
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La plantilla de Tubos Reunidos en Amurrio regresa este lunes al trabajo tras la huelga
El comité, sin embargo, no descarta reanudar los paros en el futuro y por el momento han convocado dos jornadas de huelga y movilización los días 26 y 28 de mayo.
El personal de espectáculos está hoy llamado a la huelga en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa
Reclaman un convenio para el sector que garantice condiciones laborales dignas. Muchos actos ya han sido cancelados y se esperan cancelaciones o modificaciones hoy en conciertos, espectáculos teatrales y congresos.
Desconvocan la huelga indefinida en Tubos Reunidos, y anuncian dos jornadas de movilización, los días 26 y 28 de mayo
La mayoría reunida hoy en la planta de Amurrio ha decidido suspender la huelga y comenzar una fase de paros de 24 horas. Los sindicatos ELA, LAB y ESK han afirmado que "a partir de ahora" intensificarán la "exigencia de responsabilidades a las instituciones", por lo que solicitarán reuniones.
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El consejero de Industria, Mikel Irujo, ha destacado que las negociaciones para la construcción de la fábrica de baterías en Navarra avanzan "de forma lenta pero contundente". Ha explicado que, al igual que el Gobierno de Navarra, Hithium tiene el objetivo y el compromiso de integrar a la empresa en el ecosistema local.