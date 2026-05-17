ELA ve en Tubos una "campaña orquestada" por la empresa y "respaldada" por la patronal

La rebaja al 10 % del IVA de los carburantes (gasolinas, gasóleos y biocarburantes y devolución parcial del gasóleo profesional), así como los tipos reducidos del impuesto sobre hidrocarburos, permanecerá vigente hasta el 30 de junio, puesto que la inflación en abril para estos productos se mantiene por encima del umbral del 15 % fijado por el Ejecutivo.