¿Qué es el absentismo? Así lo ven la patronal y los sindicatos

Un informe elaborado por Randstad Research ha llevado a la patronal a poner de nuevo el foco en el absentismo. Según este análisis, Euskadi se sitúa a la cabeza en el Estado en absentismo, con una tasa de 9,4 % de absentismo sobre las horas pactadas, dos puntos por encima de media estatal.

La patronal insiste en situar esta cuestión como una de sus principales preocupaciones y da un paso más, hasta el punto de señalar que la tasa en Euskadi es “una de las más altas de Europa”. En el polo opuesto, los sindicatos indican que el absentismo “no existe” y denuncian que “las empresas lo utilizan para criminalizar a la clase trabajadora”. Las posiciones resultan encontradas, y una y otra parte ni siquiera coinciden a la hora de definir qué es el absentismo.

La posición de ELA

El sindicato ELA reunió la pasada primavera a 400 militantes en unas jornadas sobre seguridad y salud en el trabajo, y aprovechó la cita para dejar clara la posición de la central.

“‘En Euskal Herria el absentismo es del 0 %. Muchas de las situaciones presentadas como absentismo están vinculadas a derechos laborales: bajas médicas, permisos, vacaciones o huelgas”, señaló el responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, quien subrayó que “el verdadero problema no es el absentismo, sino la precariedad”.

El representante de salud laboral, Andoni Larralde, denunció que la patronal utiliza la “cruzada contra el absentismo” para justificar medidas de control y sanción. “El verdadero problema es el presentismo: obligar a muchas personas trabajadoras a acudir al trabajo sin haberse recuperado”, indicó.

Las críticas de Confebask

La visión de Confebask es opuesta. La patronal señala que el absentismo “no es una palabra de la patronal”, sino “un término que se utiliza en el ámbito de las relaciones laborales para definir la ausencia del puesto de trabajo por diferentes motivos, justificados y no justificados”.

“Cuando nosotros hablamos de ‘absentismo’ nos estamos refiriendo a las bajas por enfermedad común, conocidas técnicamente como bajas por IT (incapacidad temporal), entre otras cosas, porque son el 92 % de todas las ausencias del trabajo. Por lo tanto, no estamos hablando de permisos o licencias a las que, por convenio o acuerdos con las empresas, tienen derecho los trabajadores. Nos referimos solo a esas bajas por enfermedad común”, indican.

Desde Confebask señalan que “la tasa en Euskadi es la más alta del Estado y una de las mayores en toda Europa, según el informe de Orkestra que elaboraron para el acto anual sobre absentismo”. “No se trata de poner en cuestión ningún derecho, si no de analizar entre todos por qué ocurre esto y qué explica que, en zonas con una estructura productiva similar e incluso en grupos empresariales con plantas equivalentes en distintas comunidades autónomas, las tasas en Euskadi siempre sean significativamente mayores”.

La patronal, asimismo, señala que no buscan polemizar sobre el termino absentismo y que su definición es la “comúnmente aceptada”. “A nosotros el término nos da igual, siempre y cuando abordemos el enorme problema que supone el absentismo comúnmente aceptado; en primer lugar y como punto más importante, para la salud de los trabajadores. Y, segundo, para la competitividad de las empresas. En Euskadi, las empresas están muy preocupadas con este tema, y no se explican por qué no se quiere avanzar entre todos, aportando de una manera colaborativa y sin buscar culpables, en el diagnóstico y posibles soluciones”.

LAB: “La cifra es totalmente testimonial”

El sindicato LAB, mientras, denuncia que “históricamente, el absentismo se entendía como la ausencia al trabajo sin explicación ni justificación”. “Este aspecto, en cifras, es totalmente testimonial y, además, las empresas disponen de recursos para hacer frente a ese posible problema. Al ver que este no es el apartado que les interesa, en la creencia que han difundido a través de los medios se ponen en el punto de mira las ausencias justificadas. Gran parte de estas ausencias son bajas provocadas por incapacidades temporales”, señala Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral de LAB.

Este sindicato considera que “lo que denominan absentismo es una creencia creada por la patronal utilizando medios de comunicación afines, con la intención de difundir la idea del fraude”, y ponen de relieve que “no existe una medición oficial del absentismo, ni un índice gubernamental”, al tiempo que señala a las empresas que calculan dicho índice, “que operan en el ámbito de las ETT”.

“Recordemos que estas incapacidades son decididas por el personal médico. La única ausencia justificada que queda fuera de la capacidad de influencia de la patronal son esas bajas prescritas por médicos de atención primaria, ya que las incapacidades derivadas del trabajo son determinadas por médicos de las mutuas, y este ámbito sí está en manos de los empresarios, puesto que las mutuas son suyas. La idea que la patronal ha querido difundir es que en esas bajas la clase trabajadora comete fraude”, denuncia Iriarte.

Así, desde LAB denuncian que “una gran parte de las bajas comunes son provocadas por la falta de prevención de las empresas”, y ponen como ejemplo “los problemas musculoesqueléticos y psicológicos derivados del trabajo”, que “son negados masivamente por las mutuas y derivados a contingencias comunes”. Lo mismo ocurre, en opinión del sindicato, con las enfermedades profesionales, “donde una gran mayoría no es reconocida y aparece como baja común”.

Ante esta situación, LAB reclama “para reducir lo que ellos llaman absentismo” medidas de prevención, “reforzar el sistema público de salud”, “acabar con el fraude de las mutuas” y “adelantar la edad de jubilación.

CC.OO.: “Las cifras son ridículas”

El sindicato CC.OO., finalmente, coincide con la definición de absentismo que hacen ELA y LAB: “La definición de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que el absentismo es no presentarse a trabajar careciendo de justificación y cuando la empresa esperaba que me presentase”.

“Por ello, si estoy de baja médica, vacaciones, horas sindicales, permiso de paternidad... no se puede hablar de absentismo, porque la empresa no tenía motivos para esperarme. Teniendo en cuenta esta definición, las tasas de absentismo que se dan son ridículas”, indica Alfonso Ríos, secretario de Salud Laboral de CC.OO. de Euskadi.

Desde este sindicato, asimismo, critican que se esté “intentando criminalizar a personas que están enfermas o de baja médica” al “meter en el saco del absentismo cosas que no son tal cosa”.

Alfonso Ríos señala que “se intenta trasladar” que existe “voluntariedad” en las bajas, “cosa incierta ya que la baja médica la prescribe un profesional sanitario”. “También se intenta hacer ver que no existen controles en las situaciones de bajas médicas, cosa igualmente incierta ya que existen mecanismos de control a través de la gestión de las contingencias comunes por parte de las mutuas”, cuestiona.

Desde CC.OO. consideran que se está “limitando la capacidad de empatía hacia personas enfermas”, al tiempo que “se intenta que la gente aguante en su puesto de trabajo, por muy malas que sean las condiciones, sin pedir la ayuda necesaria al profesional sanitario de turno y que podría prescribir una baja.