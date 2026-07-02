Talgo y Renfe sellan un acuerdo por 132 millones y cierran el polémico contrato de los trenes Avril

Talgo y Renfe han cerrado este jueves un acuerdo sobre el proyecto S106 que resuelve las diferencias entre ambas compañías y conlleva, entre otros puntos, modificar 15 de los 30 trenes para que queden todos configurados con ancho variable y que el pago de penalizaciones no se inicie hasta 2032.

El acuerdo supone, en primer lugar, que Talgo recibirá en un periodo muy breve de tiempo una gran cantidad de dinero, lo que aliviará su situación económica: se embolsará los 200 millones de euros que Renfe tenía bloqueados por el conflicto de los trenes Avril.

Asimismo, también han acordado que Talgo adapte a las necesidades de Renfe 15 de esos trenes por un coste de 132 millones de euros. Se configurará así una flota final homogénea de 30 trenes de rodadura desplazable, de los que 20 se distribuirán para servicios AVE y 10 trenes para AVLO.

El conflicto estalló hace cinco años cuando Renfe denunció que la compañía vasca había entregado fuera de plazo esos trenes y alertó, además, deficiencias en algos de ellos.

Respecto a las penalizaciones, el acuerdo recoge que los pagos no se iniciarán hasta 2032, con posterioridad al vencimiento de la deuda bancaria que acaba de ser reestructurada, extendiéndose después durante los 6 años siguientes.