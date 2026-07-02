Talgok eta Renfek 132 milioiko akordioa sinatu dute eta Avril trenen kontratu polemikoa itxitzat eman dute
Akordioaren arabera, Talgok 200 milioi euro jasoko ditu hiru hilabeteko epean, eta Renferekin zuen zigorra 2032an hasiko da ordaintzen.
Talgok eta Renfek S106 proiektuari buruzko akordioa itxi dute ostegun honetan, eta bi konpainien artean azken urteotan izandako ika-mikei amaiera eman nahi izan diete.
Avril izenez ezagunak diren 106 serieko 30 trenen kontratu polemikoa 2016an sinatu zuten bi konpainiek. Renfek salatu zuen Talgok epez kanpo entregatu zituela trenak, eta, gainera, ohartarazi zuen gabeziak zituztela. Euskal konpainiari 116 milioi euroko isuna ezarri zioten atzerapenengatik.
Akordioari esker, batetik, Avril trenengatik Renfek blokeatuta zituen ordainketak egingo dizkio hiru hilabeteko epean Talgori; 200 milioi euro jasoko ditu euskal konpainiak, eta bere egoera ekonomikoa arintzea lortuko du.
Trukean, Talgok Renferen beharretara egokitu ditu tren horietako 15 eta, lan horiengatik, 132 milioi euro jasoko ditu.
Halaber, itunean jasota geratu da euskal tren ekoizlea 2032an hasiko dela 116 milioi euroko isuna ordaintzen.
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