Euskadi, a la cabeza del absentismo laboral con un 9,4 % de las horas pactadas

Las ausencias al puesto de trabajo continúan su tendencia al alza en Hego Euskal Herria. Según los últimos datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE), analizados en un informe de Randstad Research, tanto Euskadi como Navarra superan la media del Estado español (7,2 %), aunque es en la CAV donde la cifra se dispara con un récord absoluto.

La Comunidad Autónoma Vasca ha perdido el 9,4 % de las horas pactadas durante los tres primeros meses del año. La gran mayoría de este absentismo se debe a incapacidades temporales (IT) o bajas médicas. Por sectores en Euskadi, el sector servicios ha sido el más afectado al registrar la tasa más alta, con un 9,7 % de horas perdidas.

En Navarra, por su parte, el absentismo general se ha situado en el 7,4 %, lo que supone su cifra más alta de los últimos cinco años y sitúa a la Comunidad Foral también por encima de la media del Estado español. En este caso, las bajas médicas han representado la pérdida del 5,6 % de las horas pactadas. A diferencia de la CAV, el sector más afectado en territorio navarro ha sido la industria, que ha liderado las ausencias con una tasa del 7,4 %.

En el Estado español, el absentismo laboral se ha situado en el 7,2 % de las horas pactadas, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al año anterior. Estas cifras se traducen en que, en promedio diario, un total de 1 602 889 personas no han acudido a su puesto de trabajo. De esa cifra, 1 240 138 trabajadores se encontraban de baja médica, mientras que más de 362 000 se han ausentado por motivos no médicos, lo que equivale al 22,6 % del total de las ausencias.