Sube en Euskadi y Navarra el número de afiliados a la Seguridad Social, pero también aumenta el paro
Euskadi cierra el mes de junio con 1 044 686 afiliados a la Seguridad Social, 2 006 más que el mes anterior (+0,19 %) y 15 541 más respecto a junio de 2025 (+1,51 %), según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Más de la mitad de los nuevos cotizantes corresponde a Bizkaia, que suma 1 097 afiliados más que en mayo y 8 820 más que hace un año. La afiliación también aumenta en Gipuzkoa, con 932 trabajadores más que el mes anterior y 3 104 más que un año antes. Por contra, Álava reduce su afiliación en términos mensuales en 23 personas, aunque mantiene un balance interanual positivo con 3 616 cotizantes más que hace un año.
Navarra, por otro lado, cuenta con 323 243 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 885 personas más (0,27 %) que hace un mes y 6.980 más (2,21 %) que hace un año.
En el conjunto del Estado, la Seguridad Social gana afiliación del 0,58 % en comparación con mayo, con 128 533 afiliados más, y del 2,77 % en la variación interanual, lo que supone 605 244 cotizantes más, con lo que alcanza los 22 466 339 afiliados.
132 511 personas desempleadas
Por otro lado, los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno Vasco reflejan que Euskadi registra en junio 104 212 personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo, 479 personas más que en mayo. Se trata del segundo mayor incremento del paro entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Murcia.
En términos porcentuales, el desempleo aumenta un 0,46 %, frente al descenso del 1,24 registrado de media en el Estado. En comparación con junio de 2025, el número de desempleados crece en 821, lo que supone un incremento del 0,79 %, frente a la caída del 4,47 % de la media estatal. Con estos datos, Euskadi se sitúa como la comunidad autónoma con el mayor aumento interanual del paro en términos absolutos y la segunda en porcentaje.
Navarra también se desliga de los datos estatales, ya que en la comunidad foral el paro subió en 24 personas en el mes de junio, un 0,08 % más respecto al mes anterior, hasta sumar 28 309 desempleados, lo que aumenta en 81 la cifra de un año antes (un 0,29 % más).
Las mismas fuentes indican que de los 28 309 desempleados, 10 886 son hombres y 17 423 mujeres, mientras que 2 711 son menores de 25 años (1 512 hombres y 1 199 mujeres) y 25 598 del resto de edades (9 374 hombres y 16 224 mujeres).
Paro por territorios
- Gipuzkoa: 391 parados más que en mayo (+1,42 %)
- Bizkaia: 245 parados más que en mayo (+0,42 %)
- Álava: 157 parados menos que en mayo (-0,89 %)
- Navarra: 24 parados más que en mayo (+0,08 %)
Comparativa interanual:
- Gipuzkoa: 641 parados más (+2,36 %)
- Bizkaia: 684 parados más (+1,17 %)
- Álava: 504 parados menos (-2,81 %)
- Navarra: 81 parados más (+0,29 %)
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