CEROS EN EUSKERA
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Se han matriculado en la universidad los alumnos que recurrieron la nota de Euskera de la PAU

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(Foto de ARCHIVO) El abogado Iñaki Picaza,que representa a alumnos calificados con cero en exámenes de euskera de la PAU EUROPA PRESS 29/6/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Unibertsitatean matrikulatu dira JUPeko euskara nota errekurritu zuten ikasleak
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Agencias | EITB

Última actualización

Los alumnos y alumnas que recurrieron ante los juzgados las calificaciones obtenidas en el examen de Euskera de la PAU se han podido matricular en la universidad. Por orden judicial, la EHU ha tenido que admitir las solicitudes de inscripción de dichos alumnos, y para ello ha ampliado las plazas disponibles en varios grados. El abogado de las familias, Iñaki Picaza, ha relatado la cronología de los hechos.

Euskera UPV-EHU Sociedad

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