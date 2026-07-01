Se han matriculado en la universidad los alumnos que recurrieron la nota de Euskera de la PAU

Los alumnos y alumnas que recurrieron ante los juzgados las calificaciones obtenidas en el examen de Euskera de la PAU se han podido matricular en la universidad. Por orden judicial, la EHU ha tenido que admitir las solicitudes de inscripción de dichos alumnos, y para ello ha ampliado las plazas disponibles en varios grados. El abogado de las familias, Iñaki Picaza, ha relatado la cronología de los hechos.