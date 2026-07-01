Los últimos cuatro condenados por el caso Sansoheta también deberán ir a prisión por abusar de menores

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de los últimos cuatro condenados por el caso Sansoheta y los ha enviado a prisión, condenados -como las otros cinco personas- de abusar sexualmente de menores de edad, en varios casos tutelados por la Diputación de Álava. La sentencia llega una década después de que se produjeran los hechos, agotada la vía legal para los condenados.

Según recoge la sentencia, en los recursos alegaban cuestiones como que desconocían la edad de los jóvenes -seis chicos y una chica- o la petición de atenuantes como la dilación excesiva del proceso. Ahora, deberán cumplir condenas de entre 7 y 16 años por haber abusado de estos menores, que habían pasado por el centro de menores de Sansoheta y se anunciaban en una web de contactos.

La sentencia

La sentencia recoge cómo estos cuatro condenados, al igual que los otros cinco cuyos recursos ya se habían agotado, se reunieron periódicamente con estos jóvenes a lo largo del año 2016. En la mayor parte de los casos se conocieron a través de una web de contactos, si bien en alguno de los casos se conocieron en una discoteca o a través de una red social.

Los adultos, de entre 30 y 60 años en el momento de los hechos (entre 40 y 70 en la actualidad) mantuvieron relaciones sexuales con los jóvenes a cambio de dinero y de droga en sus domicilios, en vehículos y en pensiones.

El caso fue destapado por una familiar de uno de los menores y por una educadora de Sansoheta, que veía cómo los menores, pese a tener una paga reducida abonada por la Diputación, llevaban un tren de vida elevado.

El proceso

La Justicia procesó a 11 adultos por este caso, aunque uno de ellos murió durante el proceso. Otro de ellos fue absuelto, y los otros nueve se dividieron entre los que aceptaron la condena y los que han agotado la vía legal, recurriendo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, finalmente, al Tribunal Supremo. La respuesta del alto tribunal ha llegado ahora, de manera que la vía judicial se ha terminada ya para todos los condenados.

En total, fueron condenados a casi 80 años de prisión por delitos como corrupción de menores o abuso sexual continuado.