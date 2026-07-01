Los últimos cuatro condenados por el caso Sansoheta también deberán ir a prisión por abusar de menores
El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de los últimos cuatro condenados por el caso Sansoheta y los ha enviado a prisión, condenados -como las otros cinco personas- de abusar sexualmente de menores de edad, en varios casos tutelados por la Diputación de Álava. La sentencia llega una década después de que se produjeran los hechos, agotada la vía legal para los condenados.
Según recoge la sentencia, en los recursos alegaban cuestiones como que desconocían la edad de los jóvenes -seis chicos y una chica- o la petición de atenuantes como la dilación excesiva del proceso. Ahora, deberán cumplir condenas de entre 7 y 16 años por haber abusado de estos menores, que habían pasado por el centro de menores de Sansoheta y se anunciaban en una web de contactos.
La sentencia
La sentencia recoge cómo estos cuatro condenados, al igual que los otros cinco cuyos recursos ya se habían agotado, se reunieron periódicamente con estos jóvenes a lo largo del año 2016. En la mayor parte de los casos se conocieron a través de una web de contactos, si bien en alguno de los casos se conocieron en una discoteca o a través de una red social.
Los adultos, de entre 30 y 60 años en el momento de los hechos (entre 40 y 70 en la actualidad) mantuvieron relaciones sexuales con los jóvenes a cambio de dinero y de droga en sus domicilios, en vehículos y en pensiones.
El caso fue destapado por una familiar de uno de los menores y por una educadora de Sansoheta, que veía cómo los menores, pese a tener una paga reducida abonada por la Diputación, llevaban un tren de vida elevado.
El proceso
La Justicia procesó a 11 adultos por este caso, aunque uno de ellos murió durante el proceso. Otro de ellos fue absuelto, y los otros nueve se dividieron entre los que aceptaron la condena y los que han agotado la vía legal, recurriendo al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, finalmente, al Tribunal Supremo. La respuesta del alto tribunal ha llegado ahora, de manera que la vía judicial se ha terminada ya para todos los condenados.
En total, fueron condenados a casi 80 años de prisión por delitos como corrupción de menores o abuso sexual continuado.
Te puede interesar
Se han matriculado en la universidad los alumnos que recurrieron la nota de Euskera de la PAU
Los alumnos y alumnas que recurrieron ante los juzgados las calificaciones obtenidas en el examen de Euskera de la PAU se han podido matricular en la universidad. Por orden judicial, la EHU ha tenido que admitir las solicitudes de inscripción de dichos alumnos, y para ello ha ampliado las plazas disponibles en varios grados. El abogado de las familias, Iñaki Picaza, ha relatado la cronología de los hechos.
Condenan al Gobierno de Navarra a una indemnización de 18 millones por "no evitar daños" en las protestas de Aroztegia
Según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, el Ejecutivo foral recurrirá las sentencias ante el Tribunal Supremo.
Todo lo que necesitas saber sobre las ayudas por hijos menores de 4 años: ¿es necesario solicitarla de nuevo? ¿qué requisitos se exigen?
Hasta ahora la ayuda se concedía desde el nacimiento hasta que la hija o hijo cumplía 3 años. Las ayudas serán retroactivas con efectos desde el 1 de enero de este año 2026.
La OTA de Bilbao activa el horario de verano este miércoles
Los sábados de julio y agosto no habrá servicio; en agosto, además, no se pagará por aparcar el coche por la tarde.
Condenado a 20 años el principal acusado de matar a Lukas Agirre, y a 9 y medio el otro procesado
La tercera procesada por este crimen, una mujer inculpada por encubrir a los dos varones, ha sido condenada a un año y dos meses de cárcel.
Las temperaturas diarias de la superficie del mar a nivel mundial baten récords, según Copernicus
El Servicio de Cambio Climático de Copernicus ha indicado que esta situación “incrementa el riesgo de precipitaciones extremas e inundaciones”.
Dos décadas desde la entrada en vigor del carnet por puntos en Hego Euskal Herria
La mortalidad en las carreteras se ha reducido en un 60 % en el Estado español desde su aprobación, pasando de 4 442 fallecidos en 2005 a 1 785 en el último balance.
Detenidos dos hombres de 17 y 24 años por intento de homicidio tras herir gravemente a un menor en Beasain
La Ertzaintza fue alertada a media tarde del domingo de una pelea en la que se vieron implicadas varias personas y en la que un menor resultó herido con una fuerte contusión en la cabeza.
La plaza Federico Moyua de Bilbao pasa a llamarse Plaza Elíptica desde este miércoles
El Ayuntamiento sustituirá las cuatro placas de la plaza, mientras que Metro Bilbao adaptará de forma progresiva la señalización de la estación y el resto de su red. El cambio de nombre se enmarca en la normativa de memoria histórica.