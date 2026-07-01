Dos décadas desde la entrada en vigor del carnet por puntos en Hego Euskal Herria

En sus dos décadas de historia, el carnet por puntos acumula más de 72,1 millones de puntos retirados en el Estado español a través de 20 millones de sanciones. El exceso de velocidad encabeza los motivos de la pérdida de crédito con 24,4 millones de puntos detraccionados, seguido por la conducción bajo los efectos del alcohol (9,2 millones) y saltarse semáforos en rojo (8,4 millones). Las infracciones más graves —como tasas máximas de alcohol, consumo de drogas, conducción temeraria o el uso del móvil sosteniéndolo con la mano— conllevan la pérdida máxima de seis puntos, una penalización que contribuyó a que casi 30 000 conductores perdieran la vigencia de su permiso solo durante el año 2024.

Para corregir estas conductas, el sistema introdujo cursos de sensibilización y reeducación vial que han demostrado una gran efectividad, ya que el 88,4 % de los asistentes no vuelve a reincidir en los seis meses posteriores a su realización. Por su parte, el modelo ha afrontado dos reformas normativas (2011 y 2022); la última de ellas endureció las sanciones por distracciones al volante, elevando de 3 a 6 los puntos retirados por el simple hecho de sujetar el teléfono móvil mientras se conduce.

De cara al futuro, el reglamento prevé seguir actualizándose para adaptarse a las nuevas normativas, entre las que se contempla la posible rebaja de la tasa máxima de alcohol permitida a 0,2 g/l. Pese a las críticas de algunos colectivos automovilistas por deficiencias en las notificaciones, tanto las asociaciones de víctimas como la dirección de la DGT coinciden en que la medida funcionó como un catalizador social que transformó la percepción ciudadana, convirtiendo la conducción en un derecho directamente condicionado a la responsabilidad vial de cada usuario.