TRÁFICO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos décadas desde la entrada en vigor del carnet por puntos en Hego Euskal Herria

La mortalidad en las carreteras se ha reducido en un 60 % en el Estado español desde su aprobación, pasando de 4 442 fallecidos en 2005 a 1 785 en el último balance.
(Foto de ARCHIVO) Control de tráfico de la Ertzaintza. REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/6/2025
Foto de archivo de un control de la Ertzaintza
Euskaraz irakurri: 20 urte bete dira puntutako gidabaimena indarrean sartu zela Hego Euskal Herrian
author image

EITB

Última actualización

El permiso de conducir por puntos cumple dos décadas desde su aprobación en el Congreso en 2005, consolidándose como la herramienta más eficaz de la historia reciente al lograr un descenso del 60 % en la mortalidad en las carreteras del Estado español y de Hego Euskal Herria. El sistema nació con el doble objetivo de fomentar un comportamiento adecuado al volante y reducir la siniestralidad mortal. En estos 20 años, los conductores han perdido más de 72 millones de puntos, acumulados principalmente por excesos de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y saltarse semáforos en rojo.

Según datos de la DGT, la mortalidad vial en España ha descendido notablemente entre 2005 y 2024, reduciéndose los fallecidos de 4442 a 1 785 y la tasa por millón de habitantes de 101 a 37. Inspirado en los modelos de Alemania y Francia, el sistema arrancó asignando un saldo inicial de 12 puntos a los conductores experimentados y 8 a los noveles, con la posibilidad de alcanzar un máximo de 15 puntos por buena conducta. Aunque inicialmente la medida generó una gran controversia debido al drástico cambio de filosofía —el permiso de conducir dejaba de ser vitalicio para pasar a depender de un saldo—, los resultados fueron inmediatos, logrando reducir los accidentes casi un 30 % en sus primeros tres años de aplicación.

Velocidad, alcohol y semáforos: los principales motivos

En sus dos décadas de historia, el carnet por puntos acumula más de 72,1 millones de puntos retirados en el Estado español a través de 20 millones de sanciones. El exceso de velocidad encabeza los motivos de la pérdida de crédito con 24,4 millones de puntos detraccionados, seguido por la conducción bajo los efectos del alcohol (9,2 millones) y saltarse semáforos en rojo (8,4 millones). Las infracciones más graves —como tasas máximas de alcohol, consumo de drogas, conducción temeraria o el uso del móvil sosteniéndolo con la mano— conllevan la pérdida máxima de seis puntos, una penalización que contribuyó a que casi 30 000 conductores perdieran la vigencia de su permiso solo durante el año 2024.

Para corregir estas conductas, el sistema introdujo cursos de sensibilización y reeducación vial que han demostrado una gran efectividad, ya que el 88,4 % de los asistentes no vuelve a reincidir en los seis meses posteriores a su realización. Por su parte, el modelo ha afrontado dos reformas normativas (2011 y 2022); la última de ellas endureció las sanciones por distracciones al volante, elevando de 3 a 6 los puntos retirados por el simple hecho de sujetar el teléfono móvil mientras se conduce.

De cara al futuro, el reglamento prevé seguir actualizándose para adaptarse a las nuevas normativas, entre las que se contempla la posible rebaja de la tasa máxima de alcohol permitida a 0,2 g/l. Pese a las críticas de algunos colectivos automovilistas por deficiencias en las notificaciones, tanto las asociaciones de víctimas como la dirección de la DGT coinciden en que la medida funcionó como un catalizador social que transformó la percepción ciudadana, convirtiendo la conducción en un derecho directamente condicionado a la responsabilidad vial de cada usuario.

Carné por puntos: La nueva dirección de la DGT actualizará y retocará el carnet
Comunidad Autonóma Vasca Navarra Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X