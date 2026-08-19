Bilbao activará el sábado su dispositivo contra las agresiones en la Aste Nagusia
El Ayuntamiento de Bilbao activará el próximo sábado, 22 de agosto, con el inicio de la Aste Nagusia, su estrategia contra las agresiones machistas, racistas y contra la comunidad LGTBIQ+, que incluye la disposición de tarjetas para colocar en la parte trasera de los móviles y pegatinas en baños públicos con los teléfonos de atención.
El Ayuntamiento de Bilbao ha presentado este miércoles su campaña contra las agresiones, en un acto en el teatro Arriaga en el que el alcalde, Juan María Aburto, ha estado acompañado de la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, miembros de la corporación, de Bilboko Konpartsak y agentes sociales y culturales.
Bajo el lema Respeto nagusia, el procedimiento se llevará a cabo por tercer año consecutivo.
"Los contextos políticos, sociales o culturales nunca pueden servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales", ha señalado en rueda de prensa Aburto, quien ha subrayado que Bilbao no dará "ni un paso atrás" en la defensa de esos principios.
El alcalde ha interpelado además a quienes visiten la ciudad estos días: "Queremos que todo el mundo tenga claro qué es lo que Bilbao no está dispuesto a aceptar: no consentimos ni aceptamos ninguna agresión machista, racista o LGTBIQ+fóbica, ni los discursos de odio".
Por su parte, Urtasun ha reivindicado la libertad como uno de los valores "irrenunciables" de la ciudad y sus fiestas y ha insistido en implicar a toda la sociedad en la prevención.
Puntos morados
El dispositivo mantiene los puntos morados que el Ayuntamiento despliega desde 2022 en Abandoibarra, el parque Europa, la Pérgola del parque de Doña Casilda y la plaza Circular, a los que este año se suma el muelle Evaristo Churruca.
Estos estarán atendidos por personal formado en agresiones sexistas e incidentes de odio.
Las personas víctimas de violencia machista dispondrán de atención las 24 horas a través del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, la Policía Municipal y la Ertzaintza, así como de acompañamiento psicológico y jurídico.
Para los incidentes de odio y las agresiones racistas y contra la comunidad LGTBIQ+ habrá un servicio de atención y asesoramiento durante los nueve días, con equipos especializados.
El Ayuntamiento ha reeditado los tres protocolos de actuación ante incidentes, disponibles en ocho idiomas: euskera, castellano, inglés, francés, árabe, chino, rumano y portugués.
Renueva el protocolo junto a Bilboko Konpartsak
Ha renovado también, junto a Bilboko Konpartsak, el protocolo específico para agresiones machistas en Aste Nagusia, que incorpora la perspectiva intercultural y LGTBIQ+, y ha editado una guía informativa en cuatro idiomas.
Además, han diseñado tarjetas y pegatinas con los teléfonos de atención, y se anima a descargar la aplicación 112 SOS Deiak, del Gobierno Vasco, que permite alertar a emergencias mediante geolocalización y cuenta con un apartado específico para agresiones machistas.
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