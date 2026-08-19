Los cientos de mujeres migrantes que llegaron a Ceuta siguen en una situación especialmente crítica
Los cientos de mujeres migrantes que llegaron desde Marruecos a Ceuta siguen en una situación especialmente crítica. Aunque ya se encuentran en una situación grave, las palabras, actitudes y acciones del resto de hombres migrantes aumentan su desamparo. UNICEF está viviendo la crisis de cerca: han denunciado que no hay suficiente policías y que los agentes presentes no pueden ayudarlas.
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