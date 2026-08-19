TEMBLORES SÍSMICOS
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La tierra no deja de temblar en Granada

Esta pasada noche se han registrado seis nuevos terremotos de diferentes intensidades en Granada y su área metropolitana.
GRANADA,18/08/2026.- Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidón después de los numerosos terremotos registrados en Granada esta mañana. EFE/Pepe Torres.
Desperfectos causados por los terremotos de los últimos días en Granada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lurrak dar-dar egiten jarraitzen du Granadan
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Agencias | EITB

Última actualización

Granada ha registrado una serie de nuevos terremotos en la noche del martes al miércoles, el más alto de magnitud 2,58, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), tras los sucesivos seísmos de los últimos días. Desde el temblor de magnitud 5 en Alhendín (Granada) el pasado sábado, la zona es un enjambre sísmico. 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos de diferentes intensidades desde la medianoche de este miércoles en Granada y su área metropolitana, todos ellos de entre 1,6 y 2,5 de magnitud

El seísmo de mayor intensidad (2,58) de esta pasado noche ha tenido lugar a las 05:43 horas, con epicentro en Gójar. 

Ayer, martes, Granada registró otro terremoto de magnitud 4,7 y tres personas resultaron heridas leves, entre ellas una menor de edad.

Mientras tanto, la población de Granada vive con miedo y nerviosismo la sucesión de terremotos, tal y ha contado la portugaluja Amaia Galíndez, que se encuentra en la capital nazarí de viaje.

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