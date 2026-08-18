Un incendio forestal declarado el pasado viernes en Urzainqui (Navarra) por la caída de un rayo ha sido reactivado y por ello se han retomado las labores de extinción, según ha informado este martes SOS Navarra. Sin embargo, la fuerte pendiente del lugar dificulta el acceso de las brigadas terrestres que trabajan en la zona, dos de Cordovilla, una de Tafalla y otra de Sanguesa.

El incendio se declaró en la tarde del viernes, quedó estabilizado el sábado y controlado el domingo, si bien en la tarde de este lunes se reactivó.

En apoyo de los efectivos terrestres se han movilizado los tres helicópteros del Gobierno de Navarra, mientras que desde el Ejecutivo estatal, el MITECO ha destinado dos helicópteros. Asimismo, se han movilizado efectivos del Guarderío de Medio ambiente, técnicos de Protección Civil y patrullas de la Policía Foral.

Debido a la evolución del incendio, el Gobierno de Navarra ha activado este martes la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA).