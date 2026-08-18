El Imserso repetirá fórmula en la temporada 2026-2027: viajes a 50 euros y opción de viajar con mascota
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027, en la que se mantiene la novedad introducida en la anterior, plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía.
El Imserso ya ha comenzado a enviar los 2 938 156 de cartas que irán llegando a las 4 602 255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, según ha informado este martes en nota de prensa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que está adscrito este organismo.
En total, se han reservado 7447 plazas a 50 euros destinadas a aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social.
Además, se ha reservado un porcentaje de plazas para que aquellos usuarios que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía.
Casi 900 000 plazas
En total, este año se ofrecen 879 213 plazas, de las que el 50,1 % (440 284) se destinan para turismo peninsular, el 25,9 % (228 142) para insular y el 23,9 % (210 787) para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.
El 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes -las que tienen más puntuación en un baremo en el que tiene en cuenta si se ha viajado el año anterior o si se le concedió la primera opción, entre otras- y el 15 de septiembre para no preferentes.
Para el resto de autonomías, incluída la Comunidad Autónoma Vasca, y también Ceuta, el plazo se abre un día después, el 15 para los preferentes y el 16 para los no preferentes.
Además, para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas, se han distribuido el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes, con el fin de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la excesiva masificación de los periodos de máxima ocupación.
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