FALLECIMIENTO
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Fallece Sabino Ormazabal, activista y pacifista incansable, a los 72 años

Periodista durante muchos años, el donostiarra se ha dedicado en cuerpo y alma al antimilitarismo, el ecologismo, los derechos humanos y la desobediencia civil. Inmerso siempre en el movimiento social, desde 2013 participó en la comisión de víctimas de abusos policiales y vulneraciones de derechos humanos designada por el Parlamento Vasco.

Sabino Ormazabal.
Euskaraz irakurri: Sabino Ormazabal ekintzaile eta bakezale nekaezina zendu da, 72 urte zituela
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EITB

Última actualización

El militante ecologista y antimilitarista donostiarra Sabino Ormazabal ha fallecido este lunes a los 72 años de edad. Periodista de profesión durante mucho años, desde muy temprana edad ha participado en diversos movimientos sociales, siendo impulsor de la resistencia no-violenta y los derechos humanos

Formaba parte del Grupo  Bidea Helburu por la No Violencia y del Grupo de Reflexión Demagun. También ha sido miembro de la asociación pro derechos humanos Argituz, y participó en los informes realizados por esta asociación sobre vulneraciones de derechos humanos y actos de violencia en varias localidades de Gipuzkoa.

Destaca el trabajo que ha realizado como investigador. Participó desde 2013 en la comisión de víctimas de abusos policiales y vulneraciones de derechos humanos designada por el Parlamento Vasco. 

Ormazabal fue detenido y encarcelado en 2000 en el marco del sumario 18/98, cuando formaba parte del patronato de la Fundación Joxemi Zumalabe. Permaneció ocho meses en la cárcel y posteriormente en 2007 fue condenado a 9 años de prisión. Finalmente, en 2009 fue absuelto por el Tribunal Supremo.

Ormazabal deja en numerosos libros y artículos el fruto de su largos años de investigación y reflexión que, además de suponer legado para la memoria histórica de Euskal Herria, ofrece a la ciudadanía, al movimiento civil y a la práctica política unas bases sólidas desde las que actuar, desde la perspectiva de los derechos humanos, la convivencia y la no-violencia.

Numerosos mensajes de condolencia

La muerte de Sabino Ormazabal ha causado gran dolor entre las personas con las que trabajó codo con codo en alguna de sus numerosas facetas de activismo. Desde que se ha conocido la noticia, han sido muchos los mensajes de condolencia y reconocimiento, entre las que destacan los mensajes de víctimas de violencias políticas, personalidades políticos y activistas o asociaciones ecologistas.

Política Derechos humanos Sociedad

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