La falta de lluvias y el descenso del caudal del río Baias han llevado al límite el abastecimiento de agua en Zuia (Araba). El Ayuntamiento ha solicitado formalmente a la Diputación Foral de Álava que active el protocolo de alerta roja y envíe camiones cisterna de forma inmediata para garantizar el suministro.

Aunque las últimas averías ya han sido subsanadas, la escasez de precipitaciones y la reducción del caudal del Baias han agravado la situación. El Consistorio considera que el abasteimiento se encuentra en una situación crítica y señala que el objetivo ahora es mantener las reservas y evitar tener que aplicar restricciones más severas al suministro.

Medidas para reducir el consumo

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha establecido medidas extraordinarias para reducir el consumo de agua hasta que mejore la situación. Queda prohibido regar huertas y jardines, llenar o rellenar piscinas, lavar vehículos y realizar cualquier otro consumo que no sea imprescindible.

Además, el Consistorio ha anunciado el cierre provisional de las piscinas municipales desde el 15 de agosto, con el objetivo de preservar las reservas de agua. También ha iniciado las gestiones para garantizar un aporte de agua mediante camiones cisterna y ha solicitado a la Diputación Foral de Álava la activación del servicio de alerta roja.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que colabore y reduzca de forma inmediata el consumo de agua, ya que considera que la colaboración de todos es fundamental para poder mantener el suministro mientras persista la situación de escasez.

Las restricciones comenzaron ya en julio

La situación ya había obligado al Ayuntamiento a adoptar restricciones durante el mes de julio. Ante las altas temperaturas y la falta de lluvia, el Consistorio comenzó a aplicar el pasado 10 de julio cortes nocturnos en el suministro, entre las 22:00 y las 08:00 horas, y prohibió el uso de las duchas de las piscinas municipales.

En aquel momento, el Ayuntamiento calificó la situación de «preocupante» y pidió a la población que hiciera un uso responsable del agua y que previera sus necesidades antes de los cortes. Las medidas fueron planteadas como temporales y sujetas a la evolución de la situación.

El alcalde de Zuia, Unai Gutiérrez, explicó entonces que la escasez de recursos, el elevado consumo, las altas temperaturas y unas condiciones meteorológicas desfavorables habían generado una situación de riesgo de falta de abastecimiento. El Consistorio ya había prohibido también el uso de agua para riego y llenado de piscinas.

De este modo, las nuevas medidas llegan después de varias semanas de restricciones y ante un empeoramiento de las reservas, con el caudal del Baias insuficiente para garantizar por sí solo el abastecimiento del municipio.