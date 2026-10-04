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La avería de un generador deja sin luz a varias calles del Casco Viejo bilbaíno
Un generador empleado en las labores de limpieza del Casco Viejo ha sufrido una avería esta mañana y ha dejado sin luz a varias calles. Se trabaja para restablecer el servicio.
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