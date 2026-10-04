BILBAO
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La avería de un generador deja sin luz a varias calles del Casco Viejo bilbaíno

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Argindar sorgailu batek matxura izan du eta Zazpikaleetako hainbat kale argi barik utzi ditu

EITB

Última actualización

Un generador empleado en las labores de limpieza del Casco Viejo ha sufrido una avería esta mañana y ha dejado sin luz a varias calles. Se trabaja para restablecer el servicio. 

Bilbao Casco Viejo de Bilbao Inundaciones Bizkaia Sociedad

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