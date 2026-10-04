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Argindar sorgailu bat matxuratu da eta Zazpikaleetako hainbat gune argi barik utzi ditu
Bart gaueko zaparradek utzitako triskantza garbitzeko lanetan erabilitako argindar sorgailu batek matxura izan du gaur Zamudioko Atean, eta horren ondorioz, Bilboko Zazpikaleetako hainbat gune argindar barik geratu dira.
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