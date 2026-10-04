BILBO
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Argindar sorgailu bat matxuratu da eta Zazpikaleetako hainbat gune argi barik utzi ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Bart gaueko zaparradek utzitako triskantza garbitzeko lanetan erabilitako argindar sorgailu batek matxura izan du gaur Zamudioko Atean, eta horren ondorioz, Bilboko Zazpikaleetako hainbat gune argindar barik geratu dira. 

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