Muere una persona en Tordera por el temporal de lluvias torrenciales en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado este domingo de la primera víctima mortal provocada por el temporal de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña. La persona ha muerto en Tordera, en la provincia de Barcelona.

Illa ha dado a conocer la noticia en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima.

El presidente catalán ha advertido de que la situación continúa siendo complicada, especialmente en la mitad norte de Cataluña, y ha pedido a la ciudadanía que mantenga "la máxima prudencia".

Asimismo, ha reclamado seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúa el episodio de lluvias.