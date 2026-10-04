Muere una persona en Tordera por el temporal de lluvias torrenciales en Cataluña
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado este domingo de la primera víctima mortal provocada por el temporal de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña. La persona ha muerto en Tordera, en la provincia de Barcelona.
Illa ha dado a conocer la noticia en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima.
El presidente catalán ha advertido de que la situación continúa siendo complicada, especialmente en la mitad norte de Cataluña, y ha pedido a la ciudadanía que mantenga "la máxima prudencia".
Asimismo, ha reclamado seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúa el episodio de lluvias.
Más de 3000 llamadas de emergencia
Los Bomberos y Protección Civil han atendido ya más de 3000 llamadas de emergencia relacionadas con el temporal. Entre las incidencias se encuentran inundaciones en garajes y bajos, caída de muros y personas atrapadas en sus vehículos.
Además, numerosos municipios han quedado incomunicados debido al mal estado de las carreteras, especialmente en localidades del Vallès Oriental. El alcalde de Cardedeu, Xavier Orozco, ha pedido a la ciudadanía que permanezca en sus domicilios para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Protección Civil de la Generalitat ha enviado este domingo un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la población de las comarcas del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà y Gironès, para recordar la necesidad de respetar las restricciones de movilidad ante la posibilidad de que la situación empeore.
Riesgo de desbordamiento de los ríos
También preocupa especialmente la situación de los ríos. El caudal del río en Santa Coloma de Gramenet ha llegado a multiplicar por 30 su nivel habitual, con máximas superiores a 660 metros cúbicos por segundo.
Ante esta situación, la Agencia Catalana del Agua ha emitido un aviso de riesgo hidrológico por posibles desbordamientos.
El temporal también ha obligado a mantener suspendido el servicio de Rodalies y de trenes de media distancia en Catalunya hasta nuevo aviso.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido de que el episodio todavía no ha terminado. "Ha sido una noche complicada y el episodio meteorológico aún no ha terminado", ha señalado.
La Generalitat considera que se trata de un episodio meteorológico sin precedentes que ha dejado varios récords de precipitaciones y mantiene activados los dispositivos de emergencia ante la evolución de la situación.