Pertsona bat hil da Torderan, euri jasen ondorioz
Salvador Illa Generalitateko presidenteak baieztatu du Katalunian izandako euri jasen ondorioz pertsona bat hil dela, eta zuhurtziaz jokatzeko eta agintarien aginduak betetzeko eskatu die herritarrei.
Salvador Illa Generalitateko presidenteak jakinarazi duenez, pertsona bat hil da Torderan, Bartzelonako probintzian.
Illak X sare sozialeko bere kontuan argitaratutako mezu batean eman du albistearen berri, eta doluminak eman dizkie biktimaren senideei.
Kataluniako presidentearen esanetan, egoera zaila dute oraindik, batez ere Katalunia iparraldean, eta "zuhurtzia handiena" izateko eskatu die herritarrei.
Halaber, egoerak onera egiten ez duen bitartean, agintarien jarraibideak kontuan izateko eskatu du.