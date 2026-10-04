Corría el año 1977, cuando un 16 de octubre Lazkao (Gipuzkoa) acogió el primer Kilometroak.. 50 años después, será el mismo municipio del Goierri quien celebra la fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa, en su edición de 2026. Bajo el lema "Ibilian-ibilian, buelta!", la organización ha preparado un completo programa, con actividades para todos los gustos. Euskalmet anuncia que no se esperan precipitaciones en las horas centrales.

La ikastola de Lazkao ha dispuesto de cuatro zonas, en las de dividirá el extenso programa: el parking Iturrialde, la plaza Lazkao Txiki, la ikastola y la plaza Hirigoien. La primera zona estará dedicado a los conciertos juveniles, como los de los grupos Skabidean, Musutruk y Nafarroa 1512. La oferta de la zona 2 pasará por danzas vascas, desafío de herri kirolak y bertsolaris. La ikastola de Lazkao acogerá la zona 3, donde tendrá lugar la ceremonia de apertura, la comida popular y el concierto del grupo Gozategi. La zona 4 será principalmente para los más pequeños de la casa, con la actuación de Go¡azen, entre otros.

Desde la organización, se recomienda el uso del transporte público, y se dispondrán de tres aparcamientos para visitantes.

En cuanto la previsión meteorólogica, se esperan chubascos durante la madrugada y la tarde-noche, aunque para el resto del día no se prevén precipitaciones e incluso se abrirán claros. Las temperaturas máximas rondarán los 23-24 ºC, y las mínimas, los 13-14 ºC.