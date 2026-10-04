Kilometroak festaren urteurren borobila ospatuko dute gaur Lazkaon
Aurten 50 urte bete ditu Gipuzkoako ikastolen jaiak, eta "sorterrira" itzuli nahi izan du Ikastolen Elkarteak. "Ibilian-ibilian, buelta!" lelopean, gustu guztientzako egitaraua ondu dute antolatzaileek. Besteak beste, Gozategi, Nafarroa 1512 eta Skabidean taldeen kontzertuez, Go¡azenen ikuskizunaz eta bertsolariez gozatu ahalko dute bertaratzen direnek. Tarte luzez ateri eutsiko diola iragarri du Euskalmetek.
1977ko urriaren 16an lehen aldiz egin zuten Kilometroak Gipuzkoako ikastolen festa, eta 50 urte geroago, ospakizuna "jaioterrira", Lazkaora, itzuliko da gaur. Goierriko udalerriak hartuko du horrenbestez, 2026ko edizioa, eta urtemuga borobila baliatuta, egitarau oparoa prestatu dute antolatzaileek, "Ibilian-ibilian, buelta!" lelopean. Goizaldean eta iluntzean busti badezake ere, egunaren zati handi batean ateri eutsiko diola iragarri du Euskalmetek.
Lazkaoko ikastolak lau gune paratu ditu: Iturrialde aparkalekua, Lazkao Txiki plaza, Ikastola, eta Hirigoien plaza. Lau guneotan banatuko dituzte antolatutako kontzertu, bertso saio, umeentzako puzgarri eta jarduerak. 1. gunea gaztetxoei bideratuko diote, eta Skabidean, Musutruk eta Nafarroa 1512 taldeak igoko dira taula gainera. 2. guneko eskaintza euskal dantzen emanaldia, herri kirolen desafioa eta bertsolariekin taxutu dute. Lazkaoko ikastolak hartuko du 3. gunea, eta han izango dira irekiera ekitaldia, herri bazkaria eta Gozategi taldearen kontzertua. 4. gunean haurrentzako jarduerak egingo dituzte, hala nola, umeentzako DJ emanaldia eta EITBko Go¡azen telesaileko aktoreen ikuskizuna.
Antolatzaileek garraio publikoa erabiltzeko deia egin dute; hiru aparkaleku izango dira bisitarientzat.
Eguraldiari dagokionez, goizaldean eta arratsalde-gau partean zaparrada mardulak espero dira, baina gainerakoan ez da ia euririk espero, eta ordu askotan ateri egongo da. Tenperatura maximoak 23-24 ºC-koak izango dira, eta minimoak, 13-14 gradukoak.
Hona lau guneetako egitarau zehatza:
1. GUNEA, ITURRIALDE APARKALEKUA
- 11:00-12:00 — EDU ZARDOYA
- 12:30-13:30 — SKABIDEAN
- 14:00-15:30 — MUXUTRUK
- 16:00-17:00 — NAFARROA 1512
ONDOREN, SUTHAI BATUKADAREKIN GUNEAREN ITXIERA.
2. GUNEA: LAZKAO TXIKI PLAZA
- 11:00-12:00 — OIN ARIN DANTZA TALDEA
- 12:30-13:30 — HERRI KIROLAK DESAFIOA (LAZKAOMENDI-URRETXU)
- 13:30-14:30 — BERTSOLARIAK
- 15:00-16:00 — SUKIA ETA MARKI TRIKITILARIAK
EGUN OSOAN ZEHAR:
EUSKAL KULTURA ERAGILEAK, EUSKO LABEL, ERRONKA, LAZKAO TXIKI MUSIKA ESKOLA TRIKITILARIAK...
3. GUNEA: IKASTOLA / PLAZA
- 9:00-10:00 — GOIZERESIA TXISTULARIEKIN ETA LAZKAOKO JOALDUNEKIN
- 10:00-10:30 — IREKIERA EKITALDIA (IKASTOLAN DBH)
- 11:00 — JTK JOALDUNAK
- 12:00-13:00 — TRAKAMATRAKA (UDALETXE AURREAN)
- 13:30-15:00 — GOXUA'N SALSA
- 15:00-17:00 — ZUTIK ELEKTROTXARANGA
- 17:30-19:00 — GOZATEGI (ALAITZ ETA MAIDER GONBIDATUAK)
HERRI BAZKARIA: (13:30-16:15 IKASTOLAKO LH JOLASTOKIAN)
EGUN OSOAN ZEHAR:
PUZGARRIAK LABORAL KUTXA, MAKUSI, KAIKU, EROSKI ELIKADURA TAILERRA + LEMNISKATA, ARTISAU AZOKA + ENPARANTZA IRRATIA (HIRIGOIEN KALEAN), TALOTEGIA (FRONTOIAN), ERRONKA...
4. GUNEA: HIRIGOIEN PLAZA / GURUTZE KIROLGUNEA
- 10:00-10:45 — ERRONKA IREKIERA
- 11:00-12:00 — DJ KAKTUS (HAURRENTZAT)
- 12:00 — BURUHANDI ETA ERRALDOIEN KONPARTSAREN IRTEERA
- 12:30-13:30 — ESANEZIN
- 14:00-15:00 — EIDER SAEZ
- 15:30-16:30 — GO!AZEN
ONDOREN, JUN DA JO TXARANGAREKIN GUNEAREN ITXIERA.
EGUN OSOAN ZEHAR:
REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA, EUSKALTEL...