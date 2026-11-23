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Asun Casasolak indarkeria matxistaren aurka egindako borroka jasotzen du “Por todas” liburuak
Lupe Calvo kazetariak idatzitako Por todas liburua emakumeen aurkako indarkeriarekin amaitzeko borrokan lagungarri izatea espero du Asun Casasola Nagore Laffage zenaren amak.
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