Emakume bat atxilotu dute Sestaon, arma zuri batekin hiru pertsonari eraso egitea leporatuta
Zaurituak 26 eta 28 urteko bi emakume eta 27 urteko gizonezko bat dira, eta hirurak artatu behar izan zituzten osasun zerbitzuek. Halaber, emakumeetako bat Gurutzetako ospitalera eraman zuten.
49 urteko emakume bat atxilotu zuten atzo Sestaon, hiru pertsonari arma zuriz eraso egitea egotzita, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak astelehenean jakinarazi duenez. Erasoan hiru pertsona zauritu ziren eta herriko osasun zentro batean artatu zituzten, baina horietako bat azkenean Gurutzetako ospitalera eraman zuten.
Erasoa atzo arratsaldeko zortziak jo barik gertatu zen, Sestaoko Kasko plazan.
Hiru pertsonak arma zuriz egindako zauriak zituzten, eta herriko osasun zentro batera joan ziren laguntza jasotzera.
Zaurituak 26 eta 28 urteko bi emakume eta 27 urteko gizon bat ziren. Lehenengoak ebakia zuen lepauztaian, bigarrena Gurutzetako ospitalera eraman zuten, zauri bat baitzuen toraxean, eta hirugarrenak ebakiak zituen eskuetan.
Esku hartu zuten agenteek 49 urteko emakume bat atxilotu zuten tokian bertan, arma zuriz lesioak eragitea leporatuta.
Atxilotuak aurrez lau ikerketa ditu zabalik Ertzaintzarekin, eta ertzain etxera eraman zuten dagozkion eginbideak bideratzeko.
Bestalde, Ertzaintzak ikerketa abiatu du erasoaren nondik norakoak argitu eta erasoa egiteko erabilitako arma zuria aurkitzeko.