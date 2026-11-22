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Itota hildako migratzaileak oroitzeko ekitaldia egin dute Irunen
Migratzaileekin lan egiten duten hainbat erakundek hildakoen izenak irakurri dituzte, kandelak piztu dituzte haien oroimenean, eta haien heriotza-oharrak irudikatu dituzte lurrean, askok izan ez duten agurra emateko.
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