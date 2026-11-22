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Homenaje en Irun a los migrantes que han fallecido ahogados en busca de una vida mejor
Euskaraz irakurri: Itota hildako migratzaileak oroitzeko ekitaldia egin dute Irunen
Organizaciones que trabajan con migrantes han leído sus nombres, han encendido velas en su memoria y han simulado sus esquelas en el suelo para darles el adiós que muchos de ellos no han podido tener.
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