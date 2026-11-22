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Oihane Mateos, homenajeada por sus compañeros y compañeras de natación en Tolosa
Euskaraz irakurri: Oihane Mateos ORAINeko burua omendu dute igeriketako kideek
La jefa de ORAIN, fallecida en agosto, nadaba en el club Igarondo Igeriketa Bazkuna (actualmente Tolosaldea IKT). Sus compañeros y compañeras le han rendido un sentido homenaje este domingo en el polideportivo Usabal.
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