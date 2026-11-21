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Satorralaia califica el nuevo Topo de totalmente innecesario
Euskaraz irakurri: Sator Alaiak elkarteak erokeriatzat jo du Topo berria
Las personas contrarias al proyecto han vuelto a manifestar su rechazo por la nueva infraestructura. La asociación Satorralaia ha realizado una concentración de protesta , para calificar el nuevo Topo de totalmente innecesario.
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