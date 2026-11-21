El nuevo Topo de San Sebastián ya es realidad y funciona con viajeros tras nueve años de obras
El nuevo Topo Donostialdea es ya una realidad este sábado, cuando la ciudadanía viaja por la pasante soterrada de 4,2 kilómetros que atraviesa el centro de San Sebastián y usa las tres nuevas estaciones, después de una larga espera de nueve años y complejas obras en las que el Gobierno Vasco ha invertido al menos 292 millones de euros.
La expectación y asombro de los primeros usuarios esta mañana han sido protagonistas del estreno, junto a las nuevas terminales soterradas -Amara, Kontxa-Zentroa y Benta Berri-, amplias, relucientes, modernas y muy iluminadas, que han sido protagonistas de selfis y vídeos.
El primer tren ha circulado con pocos pasajeros por el nuevo túnel a las 06:45 horas, después de que durante toda la noche, con el servicio suspendido, se haya hecho la conexión del nuevo trazado con el existente, enlace que ha consistido en desplazar 40 metros unas vías para unirlas a las otras.
Otro de los cambios de última hora, ha sido invertir el sentido de los convoyes y adecuar la correspondiente señalética, para despiste de los usuarios más madrugadores, entre Pasaia y Anoeta. En adelante, los trenes, a lo largo de toda la línea, desde Lasarte-Oria a Hendaia, van por el lado izquierdo.
Este 21 de noviembre culmina una importante renovación y ampliación que permite frecuencias de trenes cada 7,5 minutos a lo largo de once estaciones, desde el barrio donostiarra de Añorga hasta el municipio guipuzcoano de Pasaia, pasando por barrios y el centro de la capital, para mejorar las conexiones internas y dotar al barrio de El Antiguo de una terminal para enlazar el campus universitario.
La consejera de vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca y el viceconsejero Miguel Ángel Páez, han estrenado el primero de los convoyes que ha atravesado la pasante, al igual que han hecho, en diferentes momentos de la mañana, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, entre otras autoridades.
"Por fin ha llegado el día" y "la gente está respondiendo fantásticamente bien", ha dicho exultante la consejera García Chueca en declaraciones a los medios en la estación Kontxa-Zentroa, donde ha informado de que la entrada en funcionamiento ha discurrido con normalidad y ha animado a los guipuzcoanos a disfrutar del transporte público que ofrece la nueva configuración del Topo en Euskotren.
Tras las incomodidades sufridas durante años, la ciudadanía "puede ahora entender" y comprobar las ventajas del trabajo de "gran magnitud" realizado, ha señalado.
"Gipuzkoa y Euskadi avanzan cuando proyectos como el Topo salen adelante, superando obstáculos y haciendo frente a las dificultades", ha proclamado el candidato y exalcalde de San Sebastián, Eneko Goia, bajo cuyos mandatos se han desarrollado la mayor parte de la construcción y sus afecciones.
Su sucesor y actual regidor, Jon Insausti, que se ha desplazado en el nuevo servicio desde su domicilio, en Altza, hasta el Ayuntamiento, "para oficiar una boda", ha subrayado que, tras tantos años de obras, "por fin" la nueva infraestructura empieza "la transformación de la ciudad", porque "une y cohesiona" y sobre todo "facilita la vida diaria" a los donostiarras.
"Es un día muy importante para la movilidad de Gipuzkoa", ha subrayado la diputada general tras hacer un viaje en "una fenomenal infraestructura" que ya está a disposición de la ciudadanía.
Música en directo en las nuevas terminales a cargo grupos locales, actuaciones que se prolongarán hasta el lunes, y las bocas de salida y entrada en el centro abarrotadas de público, han puesto el ambiente en el estreno de la infraestructura.
También ha habido quien ha aprovechado para protestar, por un lado trabajadores de Euskal Trenbide Sarea (ETS), el gestor público ferroviario de Euskadi, en demanda de mejoras laborales, y por otro, varias decenas de personas concentradas en la plaza Easo, convocadas por la plataforma Satorralaia, que ha reunido a los opositores a la construcción de la infraestructura en numerosas movilizaciones los últimos años.
Los desplazamientos en San Sebastián y toda su área metropolitana viven una transformación histórica, pues el servicio de Euskotren, en su línea conocida como el Topo, la que discurre entre Hendaia o Irun y Lasarte-Oria, pasando por San Sebastián, ofrece frecuencias y horarios ampliados que lo convierten en el metropolitano de la capital guipuzcoana y municipios del entorno.
Uno de los principales cambios es que deja de funcionar la estación en superficie de Amara, que se ha sustituido por una nueva subterránea, aunque de momento sólo con una boca de salida, en la calle Autonomía, a 170 metros de la vieja, hasta que a mediados del año que viene quede sin ningún uso la playa de vías de Easo y se inicie la construcción de su segunda salida al paseo de errondo.
La pasante y las tres terminales inauguradas permiten asimismo nuevas conexiones con el resto de la red de Euskotren en Gipuzkoa, elimina la mayoría de transbordos en Amara y discurre de este a oeste de forma continua.
276 circulaciones diarias en días laborables, 197 maquinistas y un total de 67 trenes -5 nuevos con baño y mejor accesibilidad-, prestan el servicio de la renovada red. Entre las cifras que dejan las obras destacan las grandes cantidades de materiales excavados en el subsuelo.
El tren se adentra además 30 metros en la playa de La Concha desde el paseo, un tramo, entre Miraconcha y Easo, que ha sido el que más quebraderos de cabeza ha dado ETS y las empresas constructoras adjudicatarias.
La estación de Kontxa-Zentroa, que cuenta con una boca en la céntrica y comercial calle Loiola, y otra junto al Hotel Londres, a un paso de la playa, además de un ascensor en otro punto, está situada a una profundidad de 40 metros.
Euskotren registró en Gipuzkoa 18,5 millones de viajes en 2025 y se prevé que las nuevas estaciones superen los siete millones anuales.