El nuevo Topo Donostialdea es ya una realidad este sábado, cuando la ciudadanía viaja por la pasante soterrada de 4,2 kilómetros que atraviesa el centro de San Sebastián y usa las tres nuevas estaciones, después de una larga espera de nueve años y complejas obras en las que el Gobierno Vasco ha invertido al menos 292 millones de euros.

La expectación y asombro de los primeros usuarios esta mañana han sido protagonistas del estreno, junto a las nuevas terminales soterradas -Amara, Kontxa-Zentroa y Benta Berri-, amplias, relucientes, modernas y muy iluminadas, que han sido protagonistas de selfis y vídeos.

El primer tren ha circulado con pocos pasajeros por el nuevo túnel a las 06:45 horas, después de que durante toda la noche, con el servicio suspendido, se haya hecho la conexión del nuevo trazado con el existente, enlace que ha consistido en desplazar 40 metros unas vías para unirlas a las otras.

Otro de los cambios de última hora, ha sido invertir el sentido de los convoyes y adecuar la correspondiente señalética, para despiste de los usuarios más madrugadores, entre Pasaia y Anoeta. En adelante, los trenes, a lo largo de toda la línea, desde Lasarte-Oria a Hendaia, van por el lado izquierdo.

Este 21 de noviembre culmina una importante renovación y ampliación que permite frecuencias de trenes cada 7,5 minutos a lo largo de once estaciones, desde el barrio donostiarra de Añorga hasta el municipio guipuzcoano de Pasaia, pasando por barrios y el centro de la capital, para mejorar las conexiones internas y dotar al barrio de El Antiguo de una terminal para enlazar el campus universitario.