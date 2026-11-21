La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 36 años acusado de un robo registrado en septiembre en una vivienda de Bilbao, donde se utilizó el método del 'impresioning', que consiste en introducir un material moldeable en la cerradura para obtener "en pocos segundos una copia de la llave que permite abrir la puerta de forma limpia y silenciosa", sin necesidad de forzarla.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en una nota, el arrestado es un 'viejo conocido' de la policía vasca ya que ha sido detenido un total de 16 veces, cinco en los últimos meses, todas ellas relacionadas con robos en domicilios perpetrados en distintas localidades de Euskadi.

En este en concreto, el ladrón accedió a una vivienda del bilbaíno barrio de Matiko con la copia de la llave y sustrajo dinero y un collar de oro. Un cómplice, identificado como un varón de 32 años, le ayudó con las labores de vigilancia.

El presunto autor material del robo ya ha pasado a disposición judicial.