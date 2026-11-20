Los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián y Bilbao estudiarán la respuesta que dio la FIFA el jueves rechazando la candidatura conjunta de ambas ciudades para el Mundial de Fútbol de 2030. Por el momento, ambas ciudades continúan en la carrera de selección de estadios, pero de manera individual.

La FIFA comunicó ayer por la tarde, mediante una breve nota, a los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián y Bilbao que su candidatura conjunta quedaba rechazada. Al mismo tiempo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, lo confirmó ante los periodistas en un acto en Galicia.

Ahora queda en manos de las instituciones la decisión de aceptar las condiciones de la FIFA y continuar en esa carrera para recibir los partidos y a las delegaciones del mundial o retirarse. Pueden continuar las dos ciudades de manera individual, una de ellas o ninguna.

Por el momento, las instituciones involucradas han informado que analizarán los informes y que tomarán la decisión más adelante, a finales de este año o primeros del próximo. Se prevé que la FIFA tome la decisión definitiva en marzo.

Donostia ha pedido rigor y discreción hasta ese momento, aunque la concejal donostiarra de Economía y Empleo local y portavoz del grupo municipal del PSE-EE en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ane Oyarbide, ha señalado que la candidatura conjunta fue "una decisión que tomó el Partido Nacionalista Vasco sin tomar en consideración ni la opinión, ni el criterio, del Partido Socialista".

Un largo proceso de selección

El proceso de elección de ciudades y estadios comenzó en 2023, cuando la FIFA anunció como única candidatura para el Mundial de 2030 la candidatura conjunta España, Portugal y Marruecos. Donostia y Bilbao entraron desde el principio en el debate sobre las sedes, con la Real Sociedad y el Athletic Club como referentes deportivos. En julio de 2024, tanto San Mamés como Anoeta fueron incluidos entre los estadios preseleccionados por la RFEF. A partir de entonces, la selección final queda pendiente de las evaluaciones posteriores de la FIFA.

A lo largo de este tiempo, algunas asociaciones vecinales han mostrado su disconformidad con ser sedes del mundial, alegando una mayor presión turística, saturación de espacios públicos y molestias para los vecinos. En el lado contrario están los comerciantes y hosteleros, que ven un impacto positivo, una oportunidad para aumentar ventas.

Las instituciones también comenzaron a cuestionar determinadas condiciones que exige la FIFA para organizar este evento: los elevados costes, la obligación de realizar ciertas inversiones, modificación de normativas, restricciones para con otros eventos, etcétera. Así, en junio de 2026 el alcalde de Donostia, Jon Insausti, advirtió que "Donostia no está al servicio de la FIFA", y Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, hablaba de la gran inversión económica que debería hacer la ciudad para ser sede individual.

Por lo tanto, las instituciones realizaron una nueva propuesta a la FIFA: una candidatura conjunta de ambas ciudades para poder hacer frente a las exigencias de manera compartida. Sin embargo, esa candidatura conjunta ha sido, finalmente, rechazada.