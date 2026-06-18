El Ayuntamiento de Bilbao ha explicado que sigue trabajando para que el Mundial de Fútbol 2030 se juegue en San Mamés, donde la FIFA ha planteado alguna condición respecto a la infraestructura del estadio y ha constatado que la negociación sobre "las líneas rojas" planteadas por las instituciones vascas se retomará cuando acabe el actual Campeonato del Mundo.



"Tenemos ambición, sí, pero también criterio de defensa de los intereses de la ciudadanía" y "decimos sí al Mundial, pero no a cualquier precio", ha dicho en comparecencia en comisión la concejala delegada del Área de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Concepción Claver, a petición del Grupo Elkarrekin.



Las cláusulas de confidencialidad de la FIFA le impiden detallar públicamente el contenido de esa negociación, en un proceso de selección de ciudades sedes aún abierto, ha asegurado. "No le puedo dar más concreción porque aún estamos negociando. Ellos vinieron con unas condiciones que intentamos negociar porque consideramos que son exageradas", ha respondido.



Solo ha concretado que entre sus requerimientos la FIFA ha pedido realizar algún cambio en San Mamés, así como otros relativos respecto al transporte público.

