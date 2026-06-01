MUNDIAL 2030
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Aburto: "En el Tour invertimos 12 millones de euros, aquí hablamos de una cifra muy superior"

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Euskaraz irakurri: Aburto, Bilboko Udalak 2030eko Munduko Txapelketan egindako inbertsioari buruz
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El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha puesto en valor la posibilidad de que Bilbao y Donostia se presenten como una única sede del Mundial 2030. La documentación está enviada, según ha subrayado. 

Bilbao Juan Maria Aburto Política

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Hace  min.

Las Juntas de Álava han celebrado el pleno de Tierras Esparsas en Peñacerrada

La muralla medieval de Peñacerrada ha acogido una tradición que data del siglo 15. Tras la recepcion oficial, miñones, txistularis, maceros, trompeteros y atabaleros han acompañado a la comitiva hasta el edificio donde se ha celebrado la sesion plenaria de las Juntas Generales de Alava que cada último domingo de mayo se reune en una localidad de Tierras Esparsas. En principo, la villa amurallada de Peñacerrada tenía que haberla acogido el año pasado, pero tuvo que ser suspendida por el fallecimiento del alcalde de la localidad.

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