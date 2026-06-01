La Audiencia Nacional pide información a Venezuela sobre 14 ex miembros de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha librado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Venezuela para que faciliten información sobre 14 ex miembros de ETA que en abril de 2025 residían en ese país.

Detrás de esta petición esta la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce como asociación popular en este procedimiento contra la supuesta integración en “la organización criminal ETA” del denominado colectivo de refugiados. La citada asociación señala que este colectivo ejercía sus funciones “siguiendo instrucciones recibidas de las estructuras directivas” de ETA y que sus integrantes se mantuvieron “en todo momento dentro de su disciplina orgánica.

Ahora, el juez De Jorge considera relevante la información solicitada para determinar si los huidos formaban parte del denominado colectivo de refugiados de la banda, si ejercieron “labores de enlace y cuál fue su grado de responsabilidad”.

El "cambio" en Venezuela

En su resolución, el magistrado señala que el cambio político operado recientemente en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos que había solicitado la acusación popular que ejerce la asociación Dignidad y Justicia.

El juez solicita a Venezuela información respecto a la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de ETA, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo de 14 ex miembros de ETA.

Se trata de Iñaki de Juana Chaos, José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Arbe, y su pareja, María Artola Etxeberria; Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, Txistu; José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz (ya fallecido), Asunción Arana Altuna, Olivia; Juan José Aristizábal Kortajarena, Asier Guridi Zaloña, Gari; Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.

Además, libra otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales de EE.UU. para que faciliten la documentación o información que se halle en el procedimiento judicial seguido contra el exdirector de Inteligencia Militar venezolana Hugo Armando Carvajal sobre los miembros de ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela, y la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal.