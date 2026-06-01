ETAko 14 kide ohiri buruzko informazioa eskatu dio Auzitegi Nazionalak Venezuelari
Dignidad y Justicia elkarteak eskatuta, Iñaki de Juana Chaos eta Eugenio Barrutiabengoari buruzko informazioa eskatu du.
Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak erregu-komisio bat bidali die Venezuelako agintari judizialei, 2025eko apirilean herrialde horretan bizi ziren ETAko 14 kideri buruzko informazioa eman dezaten.
Eskaera horren atzean Dignidad y Justicia elkartea dago. Elkarte hori herri-akusazio gisa ari da parte hartzen, ustez “ETA erakunde kriminalean” integratuta zegoen iheslarien kolektiboaren aurkako prozeduran. Elkartearen arabera, kolektibo horrek ETAren zuzendaritza-egiturek emandako aginduak betetzen zituen, eta “une oro erakundearen diziplina organikoaren barruan” jardun zuten.
Orain, De Jorge epaileak uste du eskatutako informazioa garrantzitsua dela zehazteko ea erakundearen iheslarien kolektiboko kide ziren, zer lotura-lan egin zituzten eta zein izan zen haien erantzukizun-maila.
Aldaketa Venezuelan
Ebazpenean, magistratuak adierazten du Venezuelan berriki gertatutako aldaketa politikoak aukera ematen duela pentsatzeko orain lankidetza handiagoa egon daitekeela Dignidad y Justicia elkarteak eskatutako datuak eskuratzeko.
Epaileak Venezuelari eskatu dio informazioa emateko ETAren iheslarien kolektiboarekin zuten loturari edo kidegoari buruz, egin zituzten lotura-lanei buruz eta kolektibo horren barruan izan zuten erantzukizun-mailari buruz.
Hauek dira aipatutako pertsonak: Iñaki de Juana Chaos, Jose Luis Eciolaza Galan (Dienteputo), Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (Arbe) eta haren bikotekidea Maria Artola Etxeberria, Angel Maria Lizarbe Oses, Luis Maria Olalde Quintela (Txistu), Jose Angel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz (berriki hil dena), Asuncion Arana Altuna (Olivia), Juan José Aristizabal Kortajarena, Asier Guridi Zaloña (Gari), Jesus María Huerta Fernández eta Ignacio Etxebarria Lanzabal.
Horrez gain, beste erregu-komisio bat bidali die Estatu Batuetako agintari judizialei, Hugo Armando Carvajal Venezuelako Inteligentzia Militarraren zuzendari ohiaren aurkako auzi judizialean dauden dokumentu zein informazioa helaraz diezazkieten. Informazio horrek Espainiako justiziatik ihesi Venezuelan bizi ziren ETAko kideei eta erakundearen iheslarien kolektiboarekin zuten loturari buruzko datuak izan ditzake.
Zure interesekoa izan daiteke
Aburto: "Tourrean 12 milioi euro inbertitu genituen; Mundialaren kasuan, kopurua askoz handiagoa da"
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza bakar gisa aurkezteko aukera goraipatu du. Dokumentazioa bidalita dago, azpimarratu duenez.
Euskadik 2030eko Munduko Txapelketarekin konpromisoa duela berretsi du "interes orokorraren aldeko proposamen" batekin, Bengoetxearen arabera
Lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak FIFAri helarazitako proposamena defendatu du, Bilbok eta Donostiak elkarrekin egoitza bat osa dezaten. Bere esanetan, euskal herritarrei mesede egitea helburu duen formula izango da.
Santos Cerdan, Leire auzian inputatu ostean: "Ez zen xantaiarik egin, ezta antzerakorik ere"
Auzitegi Nazionalak hainbat pertsona inputatu ditu, tartean, PSOEren Antolakuntza idazkaria izandakoa, PSOEren eta Espainiako Gobernuaren inguruko auzibideak neutralizatzearen truke Diezi legez kanpoko ordainketak egitea leporatuta.
Arabako Batzar Nagusiek Lur Jareetako ohiko osoko bilkura egin dute Urizaharrean
Harrera ofiziala egin ondoren, besteak beste, txistulariek, tronpetariek eta atabalariek harresiraino lagundu diote segizioari. Maiatzeko azken igandean bildu ohi dira urtero, Lur Jareetako herriren batean. Iaz, Urizaharrean ziren biltzekoak, baina bertan behera utzi zuten ekitaldia, bertako alkatea hil zelako.
Mendialdeko torturaren biktimak omendu dituzte, Amparo Arangoaren atxiloketaren 50. urteurrenean
Azken hamarkadetan izandako 50 tortura kasu baino gehiago identifikatu dituzte inguru horretan, eta Nafarroako Torturatuen Sareak eta Egiari Zor Fundazioak antolatu dute ekitaldia, zigorgabetasuna salatu eta biktimei ordaina emateko bidean aurrera egin ahal izateko.
Gogora Institutuak Gerra Zibilean desagertutako Cosme Ayala eta Manuel Narvaez milizianoen gorpuzkiak eman dizkie familiei
Justizia sailburuak memoria demokratikoaren legeek bizikidetza eraikitzeko duten zeregina aldarrikatu du.
2027ra arte gobernatzen segituko duela esan du Sanchezek, eta "gobernua amarruak erabiliz eraitsi nahi izatea" egotzi dio oposizioari
Espainiako Gazte Sozialisten 27. Kongresuaren amaieran egin du iragarpena Sanchezek, Espainiako Justiziak Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiaren aurka hasitako ekimenen berri izan ostean egindako lehen ekitaldi publikoan.
Estebanek agerraldia ekainaren 24a baino lehen egiteko eskatu dio Sanchezi, eta PPk aldaketa babesteko eskatu dio EAJri
PSOEk Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest dagoela berretsi du larunbat honetan, azken ikerketa judizialek eragindako zalaparta dela-eta.
Kuban jasaten ari diren blokeoa eta zigorrak salatzeko protesta egin dute Bilbon
Hainbat ekintzailek protesta egin dute gaur Bilboko udaletxearen aurrean, AEBk Kubaren subiranotasuna makurrarazteko ezarritako blokeo ekonomiko, energetiko eta finantzarioa salatzeko. Gainera, herrialde horretako osasun-zentroetan eguzki-panelak jartzeko "Argia eta Indarra Kubarentzat" funtsak biltzeko kanpainaren berri eman dute.