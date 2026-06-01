IHESLARIAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ETAko 14 kide ohiri buruzko informazioa eskatu dio Auzitegi Nazionalak Venezuelari

Dignidad y Justicia elkarteak eskatuta, Iñaki de Juana Chaos eta Eugenio Barrutiabengoari buruzko informazioa eskatu du.

auzitegi nazionala

Auzitegi Nazionalaren fatxada, Madrilen. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak erregu-komisio bat bidali die Venezuelako agintari judizialei, 2025eko apirilean herrialde horretan bizi ziren ETAko 14 kideri buruzko informazioa eman dezaten.

Eskaera horren atzean Dignidad y Justicia elkartea dago. Elkarte hori herri-akusazio gisa ari da parte hartzen, ustez “ETA erakunde kriminalean” integratuta zegoen iheslarien kolektiboaren aurkako prozeduran. Elkartearen arabera, kolektibo horrek ETAren zuzendaritza-egiturek emandako aginduak betetzen zituen, eta “une oro erakundearen diziplina organikoaren barruan” jardun zuten.

Orain, De Jorge epaileak uste du eskatutako informazioa garrantzitsua dela zehazteko ea erakundearen iheslarien kolektiboko kide ziren, zer lotura-lan egin zituzten eta zein izan zen haien erantzukizun-maila.

Aldaketa Venezuelan

Ebazpenean, magistratuak adierazten du Venezuelan berriki gertatutako aldaketa politikoak aukera ematen duela pentsatzeko orain lankidetza handiagoa egon daitekeela Dignidad y Justicia elkarteak eskatutako datuak eskuratzeko.

Epaileak Venezuelari eskatu dio informazioa emateko ETAren iheslarien kolektiboarekin zuten loturari edo kidegoari buruz, egin zituzten lotura-lanei buruz eta kolektibo horren barruan izan zuten erantzukizun-mailari buruz.

Hauek dira aipatutako pertsonak: Iñaki de Juana Chaos, Jose Luis Eciolaza Galan (Dienteputo), Eugenio Barrutiabengoa Zabarte (Arbe) eta haren bikotekidea Maria Artola Etxeberria, Angel Maria Lizarbe Oses, Luis Maria Olalde Quintela (Txistu), Jose Angel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontán, Javier Urruti Imaz (berriki hil dena), Asuncion Arana Altuna (Olivia), Juan José Aristizabal Kortajarena, Asier Guridi Zaloña (Gari), Jesus María Huerta Fernández eta Ignacio Etxebarria Lanzabal.

Horrez gain, beste erregu-komisio bat bidali die Estatu Batuetako agintari judizialei, Hugo Armando Carvajal Venezuelako Inteligentzia Militarraren zuzendari ohiaren aurkako auzi judizialean dauden dokumentu zein informazioa helaraz diezazkieten. Informazio horrek Espainiako justiziatik ihesi Venezuelan bizi ziren ETAko kideei eta erakundearen iheslarien kolektiboarekin zuten loturari buruzko datuak izan ditzake.

Presoak Auzitegi Nazionala Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X