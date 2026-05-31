2027ra arte gobernatzen segituko duela esan du Sanchezek, eta oposizioari egotzi dio "gobernua amarru bidez eraitsi nahi izatea"
Espainiako Gazte Sozialisten 27. Kongresuaren amaieran egin du iragarpena Sanchezek, Espainiako Justiziak Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiaren aurka hasitako ekimenen berri izan ostean egindako lehen ekitaldi publikoan.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente eta PSOE alderdiko idazkari nagusiak 2027ra arte eta harago gobernatzen jarraitzeko bide-orriari eusteko asmoa agertu du igande honetan.
PSOEk "estropezu" egin dezakeela onartu du, "giza proiektua" delako, eta eskuinaren eta ultraeskuinaren aurka egin du, Espainiako Gobernuaren azken 8 urteak "eraistea" bilatzen duen "oposizio amarrutsua" dagoelako.
Testuinguru horretan, gobernuburuak esan du denbora behar dela bere gobernuak bultzatutako eraldaketak sendotzeko, eta Gobernuaren agenda ez dela egungo agintaldian amaituko adierazi du. "2027ra arte eta harago jarraitzeko bide-orriari eutsiko diogu. Espainiarrek nahi dutena. Denbora, gure agenda ez baita 2027an amaitzen", azaldu du.
Proiektu sozialistak legealdi honetatik harago jarraitzearen alde egin du, eta oposizioaren "presioak" gorabehera, eta Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak eta Santiago Abascal Voxeko presidenteak kontra egiten jarraitu arren, agintaldia agortuko duela azpimarratu du.
"Ez ditugu arazoak ukatzen, baina ezin dira ukatu koalizio gobernu aurrerakoi honen emaitzak, zailtasunak zailtasun, Espainiak 8 urte baitaramatza aurrera egiten. Oposizioak Espainia geldiaraztea edo atzera egitea nahi du", erantsi du.
Estebanek agerraldia ekainaren 24a baino lehen egiteko eskatu dio Sanchezi, eta PPk aldaketa babesteko eskatu dio EAJri
PSOEk Justiziarekin elkarlanean aritzeko prest dagoela berretsi du larunbat honetan, azken ikerketa judizialek eragindako zalaparta dela-eta.
Kuban jasaten ari diren blokeoa eta zigorrak salatzeko protesta egin dute Bilbon
Hainbat ekintzailek protesta egin dute gaur Bilboko udaletxearen aurrean, AEBk Kubaren subiranotasuna makurrarazteko ezarritako blokeo ekonomiko, energetiko eta finantzarioa salatzeko. Gainera, herrialde horretako osasun-zentroetan eguzki-panelak jartzeko "Argia eta Indarra Kubarentzat" funtsak biltzeko kanpainaren berri eman dute.
Etxebizitzarako sarbidea bermatzeko, etxebizitza-parke publiko handi bat behar dela esan du Viterok
Etxebizitzaren inguruko krisiari eta garai honetako behar handiei erantzuteko lanean jarraitzeko konpromisoa agertu du EH Bilduk gaur Gasteizen, Aihotz plazan eta horren inguruetan "Bat Egin Eguna" ospatzeko antolatu dituzten ekitaldietan.
Euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraituko dutela esan du Anduezak
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Fernando Buesaren irudia aldarrikatu du larunbat honetan, ETAk hildako buruzagi sozialistaren omenez egindako ekitaldian. Anduezak adierazi duenez, ez nazionalistek, ez eskuinak, ezta ultraeskuinak ere, ez dute eragotziko euskal sozialistek askatasuna eta berdintasuna defendatzen jarraitzea.
Telladok, EAJri: "Edo Sanchezekin egon eta mafia boterean mantendu edo aldaketa babestu"
"Pedro Sanchezekin egotea edo demokraziarekin egotea" aukeratzeko eskatu die Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak EAJri eta PSOE Espainiako Gobernura iristea ahalbidetu zuten gainerako alderdiei. "Ez dago beste aukerarik", erantsi du.
Estebanek kritikatu egin du PPk erantzukizuna eskatzea, jarrera "arduragabea" duen bitartean
Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak erantzukizuna eskatzea aurpegiratu dio PPri, horren esanetan, Voxen planteamenduei mesede egiten dien bitartean, zatiketa soziala sustatzen duen bitartean eta autogobernua dela eta etengabe konfrontazioa bultzatzen eta kritikak egiten ari den bitartean. Estebanen ustez, Sanchezek ez luke ekainaren 24ra arte itxaron beharko azalpenak emateko.
Chivitek iragarri du berriro aurkeztuko dela Nafarroako hauteskundeetara
Nafarroako Alderdi Sozialistaren Lurralde Batzordean egin du iragarpena Nafarroako presidenteak, "Alderdi Sozialistan sinesten jarraitzen dudalako".
Zupiriak ohartarazi du sektore batzuek Polizia erabiliko dutela liskarretan aitzakia gisa uda honetan
Larunbatean Loiuko aireportuan izandako istiluei buruz EH Bilduk egindako galdera bati erantzunez esan du hori Zupiria sailburuak.
Koalizio gobernuaren aurkako "ofentsiba" argia da, Lander Martinezen arabera, baina informazio "larria" ere atera dela onartu du
Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, Lander Martinez Sumarreko Bizkaiko diputatuak zalantzan jarri du EAJk hauteskunde orokorrak aurreratzeko egin duen eskaera Aitor Esteban EBBko presidenteak planteatutakoa bezain "gogorra eta zuzena" den.