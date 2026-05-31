Espainiako presidentea
2027ra arte gobernatzen segituko duela esan du Sanchezek, eta oposizioari egotzi dio "gobernua amarru bidez eraitsi nahi izatea"

Espainiako Gazte Sozialisten 27. Kongresuaren amaieran egin du iragarpena Sanchezek, Espainiako Justiziak Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiaren aurka hasitako ekimenen berri izan ostean egindako lehen ekitaldi publikoan.

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidente eta PSOE alderdiko idazkari nagusiak 2027ra arte eta harago gobernatzen jarraitzeko bide-orriari eusteko asmoa agertu du igande honetan.

PSOEk "estropezu" egin dezakeela onartu du, "giza proiektua" delako, eta eskuinaren eta ultraeskuinaren aurka egin du, Espainiako Gobernuaren azken 8 urteak "eraistea" bilatzen duen "oposizio amarrutsua" dagoelako.

Testuinguru horretan, gobernuburuak esan du denbora behar dela bere gobernuak bultzatutako eraldaketak sendotzeko, eta Gobernuaren agenda ez dela egungo agintaldian amaituko adierazi du. "2027ra arte eta harago jarraitzeko bide-orriari eutsiko diogu. Espainiarrek nahi dutena. Denbora, gure agenda ez baita 2027an amaitzen", azaldu du.

Proiektu sozialistak legealdi honetatik harago jarraitzearen alde egin du, eta oposizioaren "presioak" gorabehera, eta Alberto Nuñez Feijoo PPko buruak eta Santiago Abascal Voxeko presidenteak kontra egiten jarraitu arren, agintaldia agortuko duela azpimarratu du.

"Ez ditugu arazoak ukatzen, baina ezin dira ukatu koalizio gobernu aurrerakoi honen emaitzak, zailtasunak zailtasun, Espainiak 8 urte baitaramatza aurrera egiten. Oposizioak Espainia geldiaraztea edo atzera egitea nahi du", erantsi du.

Estebanek kritikatu egin du PPk erantzukizuna eskatzea, jarrera "arduragabea" duen bitartean

Aitor Esteban EAJren EBBko presidenteak erantzukizuna eskatzea aurpegiratu dio PPri, horren esanetan, Voxen planteamenduei mesede egiten dien bitartean, zatiketa soziala sustatzen duen bitartean eta autogobernua dela eta etengabe konfrontazioa bultzatzen eta kritikak egiten ari den bitartean. Estebanen ustez, Sanchezek ez luke ekainaren 24ra arte itxaron beharko azalpenak emateko.

