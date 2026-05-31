Sánchez asegura que seguirá al frente del Gobierno hasta 2027 y acusa a la oposición "marrullera" de querer derribarlo con malas artes"
El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado este domingo su intención de continuar manteniendo su hoja de ruta para seguir avanzando en España "hasta 2027 y más allá".
Asimismo, ha afirmado que el PSOE "puede tropezarse" al ser un "proyecto humano" y ha cargado contra la derecha y ultraderecha por representar una "oposición marrullera" que busca "demoler" los ocho últimos años del Ejecutivo.
Así lo ha asegurado en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España, el primer acto en el que participa tras conocerse las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
En este contexto, el presidente del Gobierno ha reivindicado la necesidad de disponer de tiempo para consolidar las transformaciones impulsadas por su Ejecutivo y ha asegurado que la agenda del Gobierno no termina en el actual mandato. "Vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá. Lo que quieran los españoles. Tiempo porque nuestra agenda no acaba en 2027", ha proclamado.
Así, ha defendido la continuidad del proyecto socialista más allá de la actual legislatura y ha garantizado que agotará el mandato pese a las presiones de la oposición “marrullera”, señalando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal.
"No negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda", ha manifestado.
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