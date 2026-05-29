Martínez cree que hay una "ofensiva" contra el gobierno de coalición, aunque reconoce que existen informaciones “graves”
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el diputado de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha cuestionado que la posición "total" del PNV en relación a un adelanto de las elecciones generales sea "tan dura y directa" como la que ha planteado el presidente del EBB, Aitor Esteban, a quien ha preguntado si "no le importa que gobiernen las derechas".
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Pradales llama a "construir conjuntamente el paradigma actual" que necesita la revitalización del euskera
El Lehendakari Imanol Pradales ha presidido esta tarde la reunión del Consejo Asesor del Euskera junto a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. En la sesión se han tratado los retos actuales del proceso de revitalización del euskera y las principales direcciones de los próximos años. "El futuro del euskera necesita cohesión social, nuevas alianzas y amplios consensos", ha dicho Pradales.
Sánchez pide comparecer en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales
La comparecencia será previsiblemente el 24 de junio, tras la próxima reunión del Consejo Europeo. Esta decisión llega después de que tanto la oposición como los socios del Gobierno hayan pedido explicaciones y un adelanto de las elecciones, tras las últimas decisiones judiciales que han afectado al PSOE.
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La defensa de David Sánchez plantea la nulidad del proceso y ve sesgo político en la acusaciones
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Esteban sostiene que la legislatura “ha llegado a su fin” y reclama elecciones este año
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