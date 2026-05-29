CRISIS EN EL PSOE

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Martínez cree que hay una "ofensiva" contra el gobierno de coalición, aunque reconoce que existen informaciones “graves”

Lander Martínez Sumar en Radio Euskadi
18:00 - 20:00
Lander Martínez, diputado de Sumar por Bizkaia, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Koalizio gobernuaren aurkako "ofentsiba" argia da Martinezen arabera, baina informazio "larria" ere atera dela onartu du
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EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el diputado de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha cuestionado que la posición "total" del PNV en relación a un adelanto de las elecciones generales sea "tan dura y directa" como la que ha planteado el presidente del EBB, Aitor Esteban, a quien ha preguntado si "no le importa que gobiernen las derechas".

Sumar Lander Martínez Hierro Titulares de Hoy Política

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