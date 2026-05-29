En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el diputado de Sumar por Bizkaia, Lander Martínez, ha cuestionado que la posición "total" del PNV en relación a un adelanto de las elecciones generales sea "tan dura y directa" como la que ha planteado el presidente del EBB, Aitor Esteban, a quien ha preguntado si "no le importa que gobiernen las derechas".