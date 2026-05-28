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Pradales llama a "construir conjuntamente el paradigma actual" que necesita la revitalización del euskera

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskararen biziberritzeak behar duen "paradigma gaurkotua elkarrekin" eraikitzeko deia egin du Pradalesek
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EITB

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El Lehendakari Imanol Pradales ha presidido esta tarde la reunión del Consejo Asesor del Euskera junto a la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea. En la sesión se han tratado los retos actuales del proceso de revitalización del euskera y las principales direcciones de los próximos años. "El futuro del euskera necesita cohesión social, nuevas alianzas y amplios consensos", ha dicho Pradales.

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