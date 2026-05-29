UPN presenta denuncia ante la RFEF por la nueva camiseta del Athletic con el mapa de Euskal Herria

UPN ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la inclusión en la camiseta del Athletic Club de un mapa de Euskal Herria con una ikurriña.



En conferencia de prensa, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha explicado que en la denuncia solicitan al Comité de Competición que se tomen medidas para impedir la utilización de la nueva camiseta en competición oficial.



Ibarrola, quien ha destacado que este mapa supone "un menoscabo de la realidad jurídico-administrativa e institucional de Navarra", ha apuntado que hay sentencias firmes de los tribunales superiores de justicia de Hego Euskal Herria que concluyen que la utilización de esta imagen es "una cuestión de índole política". Según ha destacado, Euskal Herria es una "entidad territorial que no existe jurídicamente".

Además, ha recordado que el reglamento de competiciones de la RFEF prohíbe la utilización en partidos oficiales de logos y mensajes de carácter político.



El fútbol, ha subrayado, es un espacio de "alto impacto" mediático que tiene unas reglas específicas para evitar que en camisetas o cualquier otro equipamiento se muestren mensajes políticos.



Ibarrola ha querido mostrar "el máximo respeto a toda la afición y a quien sienta los colores del Athletic", que "no tienen la culpa de la decisión adoptada por el club".



"No vamos a mirar hacia otro lado ante el incumplimiento de las normas y la enorme jurisprudencia de los tribunales", ha dicho la dirigente de UPN, quien ha asegurado que van a agotar todas las vía posibles, incluidos los tribunales de justicia.