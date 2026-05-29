UPNk salaketa aurkeztu du Espainiako Futbol Federazioaren aurrean, Euskal Herriko mapa daraman Athleticen kamiseta berria dela eta

Alderdi erregionalistak neurriak hartzeko galdegin dio Lehiaketa Batzordeari eta eragotz dezala lehiaketa ofizialean elastikoa erabiltzea. Ohartarazi duenez, bide judizial guztiak agortzeko prest dago. 

Athleticen ekipazio berriaren atzealdea.
Agentziak | EITB

Abisua egina zeukan, eta azkenean gauzatu egin du. UPNk salaketa aurkeztu du Espainiako Futbol Federazioaren aurrean Athleticen elastiko berria dela eta. Kamisetak ikurrina eta Euskal Herriaren mapa txiki bat ditu atzealdean.

Cristina Ibarrola UPNren presidenteak agerraldia eskaini du gaur Iruñean, eta bertan azaldu duenez, Federazioaren Lehiaketa Batzordeari neurriak hartzeko galdegin diote elastikoa lehiaketa ofizialetan erabili ez dadin

Ibarrolaren hitzetan, Euskal Herriko mapak "Nafarroaren errealitate juridiko-administratibo eta instituzionalari kalte egiten dio", eta gogora ekarri du EAEko zein Nafarroako auzitegi nagusiek horren inguruko epaiak eman dituztela. Horien arabera, irudi hori erabiltzea "auzi politikoa" da. Izan ere, horren iritzian, Euskal Herria "juridikoki existitzen ez den lurralde erakundea" da. 

Era berean, gogorarazi du Federazioaren araudiak berak ere debekatu egiten du kutsu politikoa duten logo eta mezuak erabiltzea. Azpimarratu duenez, futbolak mediatikoki "eragin handia" du, eta arau zehatzak ditu saihesteko elastikoetan edota ekipamenduan mezu politikoak agertzea.

UPNko buruak "errespetu osoa" agertu nahi izan die Athleticen zaleei eta taldearen koloreak sentitzen dituztenei, eta azpimarratu duenez, "haiek ez dute klubak hartutako erabakiaren errurik". 

"Arauak eta auzitegien jurisprudentzia zabala urratu dela eta, ez dugu beste alde batera begiratuko urratzen denean", berretsi du. Are, argi utzi du bide judizial guztia agortzeko prest daudela. 

