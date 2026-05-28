Fernandez Diaz Kitchen kasutik bereizi da, esanez operazioaren berri izan zuela prentsan argitaratu zenean
Barne ministro ohiak ukatu egin du ustezko espioitzari buruzko mezurik bidali izana.
Jorge Fernandez Diaz Espainiako Barne ministro ohiak ostegun honetan adierazi duenez, Luis Barcenas PPko diruzain ohiaren kontrako espioitzaren berri izan zuen prentsaren bidez, eta ukatu egin du informazio konprometitua lapurtzeko operaziorik agindu zuenik. "Inork ez zidan Kitchen Operazioaz hitz egin", esan du.
Hala adierazi du, hain zuzen ere, operazio hori epaitzen ari den Auzitegi Nazionalean egindako deklarazioan. Zehazki, Mariano Rajoyren Gobernuko Barne Ministerioak Barcenasi PPko buruzagiei buruzko informazioa lapurtzeko eta, ustez, alderdiaren barruan kontabilitate opaku baten inguruko ikerketa oztopatzeko antolatutako ustezko espioitza juzgatzen ari dira.
Fiskaltzak 15 urteko espetxe-zigorra eskatu du Fernandez Diazentzat, eta honek bere abokatuaren eta auzitegiaren galderei baino ez die erantzun, esanez ez zuela inoiz agindu orduko diruzainaren aurkako operatiborik martxan jartzea.
Halaber, Barcenasek berarentzat edo PPko beste buruzagi batzuentzat informazio konprometitua izan zezakeenik ez zuela jakin azaldu du, ezta Sergio Rios, epaiketan akusatutako diruzain ohiaren txoferra, Espainiako Polizia Nazionalaren konfidentea izan zenik ere.
Era berean, ministro ohiak zehaztu du ez zuela inoiz hitz egin Eugenio Pino Polizia Nazionaleko alboko zuzendari operatibo ohiarekin (hori ere akusatua da epaiketan) "operazio" horri buruz, eta azpimarratu du poliziaren gai operatiboak ez direla "Barne ministroaren eskumenaren eta erantzukizunaren parte".
"Nik operazio horren berri izan nuen komunikabideetan agertzen hasi zenean. Aurretik ez nuen operazio horren berri izan, eta, beraz, ez nuen inorekin hitz egin", azpimarratu du abokatuak galdetu dionean ea Francisco Martinez bere hurrengo ohiarekin hitz egin ote zuen gaiaz.
Era berean, Fernandez Diazek esan du berak ez ziola inolako mezurik bidali Francisco Martinezi Barcenasen dispositiboen klonazioaren berri emateko. Kopiaketa hori Polizia Nazionaleko Laguntza Operatiboko Unitate Nagusiko agenteek egin zuten, Madrilgo kafetegi batean.
Zehazki, argudiatu du ustez mezuok bidali ziren aldian gertaeren berri izan ez zuenez, gaiari buruzko mezurik ezin izan ziola Martinezi bidali. Are, bere arabera, "ez du logikarik" ministroak Estatu idazkariari informazioa ematea, ohikoena alderantziz izatea delakoan.
Mezuetako bat, ahozko ikustaldian erreproduzitu zena, 2013ko urriaren 18koa zen, eta honako hau zioen: "Operazioa arrakastaz egin zen. Dena irauli da (2 iPhone eta 1 iPad). Bihar txostena izango dugu. Informatzaileak dioenez (ikusiko dugu hala den), material hori B-k emana zien abokatuei, haien bidez telefonoak eta agendako beste datu batzuk eskuratu ahal izateko, haiekin harremanetan jartzeko, defentsa juridikoa prestatu ahal izateko ".
Epaiketan erakutsi zen mezu horren data Barcenasen hainbat gailu elektronikoren edukia klonatzearekin bat zetorren. Lan hori, agenteek epaiketan aitortu zutenez, 2013ko urrian egin zen, Madrilgo erdialdeko kafetegi batean.
Francisco Martinezek notarioaren aurrean ziurtatu zuen mezu horiek Fernandez Diazen eskutik jaso zituela. Hala ere, horiek aztertu zituen peritu informatikoak (epaiketan deklaratu zuen Fernandez Diazek proposatuta) adierazi zuen "manipulazio zantzuak" antzeman zituela eta ezin izan zuela bermatu ministro ohiak bidali zituenik.
Era berean, ikertzaileen arabera ustezko sareak txoferrari konfidente gisa ordaindu omen zion erreserbatutako funtsen kudeaketari buruz galdetu dio abokatuak, eta Fernandez Diazek esan du ez zuela "dokumenturik" sinatu, ezta ordainketarik baimendu ere.
Azkenik, ministro ohiak ukatu egin du Manuel Morocho Gürtel sareko ikertzaileari presio egiteko agindurik eman izana Jose Luis Olivera komisarioari. "Informazio hori faltsua da", esan du, eta ziurtatu du ikertzailea prozesu horretan ezagutu zuela.
