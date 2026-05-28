Bilboko Pagasarribide eskolako beste adin txikiko bat ospitalera eraman dute, bero kolpeak jota

Astebetean beroagatik ikastetxe horretan artatu behar izan duten laugarren ikaslea da.

Bilboko Pagasarribide eskola. Artxiboko irudia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Pagasarribide eskola publikoko nerabe bat ospitalera eraman dute goizean, bero kolpe bat izan ondoren, ikastetxeko guraso elkarteak jakinarazi duenez. Gaur goizean DBHko 1.mailako neska bat ondoezik sentitu da ikasgelan eta zuzendaritzara bidean zorabiatu eta lurrera erori da. Hala ere, berehala berreskuratu du konortea. Ondoren, anbulantzian eraman dute ospitalera. 

Pasa den asteartean, lau urteko ikasle batek ere bero kolpe bat izan zuen. Anbulantzian eraman dute osasun zentrora, eta han artatu ondoren, etxera bidali zuten. 

Bien bitartean, Bilboko hainbat ikastetxe publikotako guraso elkartek prentsaurrekoa eskaini dute gaur goizean Santutxuko Luis Briñas ikastetxearen atarian. Eskolak baldintza tamalgarrietan ematen ari direla salatu dute eta utzikeriaz aritzea leporatu diete erakunde publikoei. 

