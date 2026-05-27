Barakaldo eta Erandio lotuko dituen pasabidea muntatzen hasi dira
All Iron Barakaldo eta Erandio oinezkoentzat zein txirrindularientzat lotuko dituen plataformaren muntaketak lehen urratsa eman du. Bi garabi erraldoi aritu dira gaur goizean pasabidearen lehen bi zatiak instalatzeko lanetan. Pasabide berriaren lanak 2027ko udan amaitzea aurreikusten dira
Bero-boladak 14 hildako utzi ditu EAEn Osasun Ministerioaren arabera
Osakidetzak, gainera, 72 pertsona artatu ditu joan den asteburutik tenperatura altuekin lotutako arazoengatik, nahiz eta kasu gehienak arinak izan diren.
Astelehenean herrian eraso homofobo "bortitz" bat gertatu zela salatu du Tolosako Udalak
Udalak bere elkartasun eta babes osoa helarazi dizkio erasoa jasan duen pertsonari eta haren ingurukoei, eta "gorroto, diskriminazio edo indarkeria adierazpen oro —sexu-orientazioagatik zein genero-identitate edo adierazpenagatik— errotik gaitzesten" duela berretsi du.
Udalekuetan adingabeen babesa indartzeko erreforma azken txanpan sartu da
Gazteria Legea moldatzeko irizpena onartu du gaur Eusko Legebiltzarrak, eta ekainean osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatu egingo da.
Gasteizko URSSA eta EGA lantegi abandonatuak okupatzen dituzten pertsonak identifikatu dituzte, eta beren gauzak aterarazi dizkiete
Ertzaintzak, Polizia Nazionalak eta Udaltzaingoak batera egin dute dispositiboa, eta dokumentazio-egiaztapenak egin dizkiete han zeuden 100 pertsona ingururi. Agenteek beren gauzak eta tresnak pabiloi barrutik aterarazi dizkiete.
Albiste izango dira: Alerta laranja beroagatik, polemika Flotillaren ongietorrian izandako istiluengatik eta Zapateroren agerraldia, atzeratua
Bi ibilgailuren arteko istripu batek 5 kilometroko auto-ilarak sortu ditu N-1ean, Andoainen
Bi erreietako bat itxi egin behar izan dute, eta, ondorioz, ilara luzeak sortu dira.
Senegalen hildako arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du gorpua aberriratzeko
Lekeitioko 45 urteko arrantzale bat hil zen duela sei egun Senegalen, Dakar inguruko uretan. Ordutik, haren familia zain dago gorpua aberriratzeko; izapide burokratikoen eta Senegalgo portuetako traben ondorioz, itsasontzian jarraitzen du gorpuak. Bermeoko ATUNSA enpresako langile bat zen.
Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik
Hondartzaren inguruko ingurumena birsortzeko lanak udazkenera arte atzeratuko dira, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak jakinarazi duenez.
Harrera-familiek ere kontziliaziorako laguntzak jasoko dituzte aurrerantzean
Seme-alabak edo mendeko senitartekoak zaintzeko langileak kontratatzen dituztenei edota eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzen dutenei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen dekretu berri bat onartu du Eusko Jaurlaritzak.