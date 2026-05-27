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La pasarela 'All Iron' inicia su montaje entre Barakaldo y Erandio

Barakaldo eta Erandio lotuko dituen pasabidea muntatzen hasi dira
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Barakaldo eta Erandio lotuko dituen pasabidea muntatzen hasi dira
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EITB

Última actualización

La pasarela All Iron ha dado un nuevo paso con el montaje del primer tramo de su plataforma que conectará Barakaldo y Erandio para peatones y ciclistas. Dos grúas han iniciado esta mañana los trabajos de instalación de las dos piezas del tramo, que han llegado esta madrugada. Está previsto que las obras de la nueva pasarela concluyan en el verano del 2027.

Barakaldo Erandio Bizkaia Zorrozaurre Sociedad

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