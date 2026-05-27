Bost kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira N-1 errepidean, Andoainen, bi ibilgailuk talka eginda
Bi erreietako bat itxita dago, eta, ondorioz, ilara luzeak sortzen ari dira zonaldean.
Bi ibilgailuk talka egin dute N-1 errepidean , Andoain parean (Gipuzkoa), Irungo noranzkoan, eta horrek 5 kilometroko auto-ilarak eragin ditu, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakitera eman duenez.
Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxi behar izan dute, eta 5 kilometroko ilarak sortu dira.
Arretaz gidatzea gomendatu du Trafiko Zuzendaritzak.
Albiste izango dira: Alerta laranja beroagatik, polemika Flotillaren ongietorrian izandako istiluengatik eta Zapateroren agerraldia, atzeratua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Senegalen hildako arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du gorpua aberriratzeko
Lekeitioko 45 urteko arrantzale bat hil zen duela sei egun Senegalen, Dakar inguruko uretan. Ordutik, haren familia zain dago gorpua aberriratzeko; izapide burokratikoen eta Senegalgo portuetako traben ondorioz, itsasontzian jarraitzen du gorpuak. Bermeoko ATUNSA enpresako langile bat zen.
Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik
Hondartzaren inguruko ingurumena birsortzeko lanak udazkenera arte atzeratuko dira, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak jakinarazi duenez.
Harrera-familiek ere kontziliaziorako laguntzak jasoko dituzte aurrerantzean
Seme-alabak edo mendeko senitartekoak zaintzeko langileak kontratatzen dituztenei edota eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzen dutenei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen dekretu berri bat onartu du Eusko Jaurlaritzak.
Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide eskolan bero-kolpe izan ondoren
Ikastetxeko Guraso Elkarteak salatu du azpiegiturak zaharkituta daudela eta ez daudela prestatuta bero sapa hauei aurre egiteko. Esan dutenez, arazoa orokorra da Bilboko sare publikoko eskoletan.
Adimen artifizialaren lege berriaren hamar gako eta adibide
Ministroen Kontseiluak lege-proiektu bat onartu du teknologia horren erabilera gizartearentzat "etikoa, inklusiboa eta onuragarria" izan dadin bermatzeko.
Donostiako Udalak hondartzen denboraldia aurreratzea aztertuko du, egun hauetako erreskateen ondoren
Jon Insausti alkateak adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk, gune puntual batzuetan, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du. Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da, Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.
77 urteko gizon bat hil da Donostiako Ondarreta hondartzan
Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30ak pasatxoan jaso dute abisua. Hondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute gizonezkoa uretatik, baina erreskate taldeek ezin izan dute ezer egin, haren bizitza salbatzeko.
Datorren urtetik aurrera Bero Plana maiatzaren 15era aurreratzea aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza
Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariaren hitzetan, "txipa aldatzen hasi behar dugu denok, eta pentsatzen, lehen uztailekoak edo abuztukoak ziren tenperaturak maiatza-ekainean izango ditugula".