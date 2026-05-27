Un accidente entre dos vehículos en la N-1 a la altura de Andoain provoca hasta 5 kilómetros de retenciones

Un choque entre dos vehículos en la N-1 a la altura de Andoain (Gipuzkoa), sentido Irun, está originando hasta 5 kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

El siniestro ha provocado el cierre de uno de los carriles, por lo que se están produciendo colas de hasta 5 kilómetros.

Recomiendan circular con precaución.