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Un accidente entre dos vehículos en la N-1 a la altura de Andoain provoca hasta 5 kilómetros de retenciones

Está cortado uno de los dos carriles, lo que está originando largas colas en la zona.
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Euskaraz irakurri: Bi ibilgailuren arteko istripua N-1 errepidean, Andoain parean, eta 5 kilometroko auto-ilarak eragin ditu
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EITB

Última actualización

Un choque entre dos vehículos en la N-1 a la altura de Andoain (Gipuzkoa), sentido Irun, está originando hasta 5 kilómetros de retenciones, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

El siniestro ha provocado el cierre de uno de los carriles, por lo que se están produciendo colas de hasta 5 kilómetros.

Recomiendan circular con precaución. 

Tráfico Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Irún Andoain Sociedad

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