Donostiako Udalak hondartzen denboraldia aurreratzea aztertuko du, egun hauetako erreskateen ondoren
Jon Insausti alkateak adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk, gune puntual batzuetan, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du. Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da, Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.
Donostiako Udalak hondartza denboraldia aurreratzeko, seinaletika indartzeko eta megafonia abisuak lehenago aktibatzeko aukera aztertuko du, azken egunetan surflariek hainbat pertsona erreskatatu behar izan baitituzte, sorosle zerbitzua oraindik abiatu ez delako.
Jon Insausti alkateak Tokiko Gobernu Batzordearen bileraren ostean egin ohi duen prentsaurrekoan aipatu du aukera hori eta egunotan hondartzara joaten direnei "zuhurtziaz" jokatzeko deia egin die, ekainaren 1era arte ez baita hasiko hondartzetako denboraldia eta sorospen postuak ez baitira martxan egonog ordura arte.
Azken egunotan surflariek Groseko hondartzan hainbat bainulari erreskatatu izana aipatu du Insaustik, eta eskerrak eman dizkie eskuzabaltasunez esku hartzeagatik.
Hala ere, oinarrian herritarren kontzientzia egon behar dela azpimarratu du, eta gogorarazi du duela urte batzuk Donostiako hondartza denboraldia lau hilabete osoz luzatzea erabaki zela jada.
Adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk gune puntual batzuetan lehenago martxan jartzea, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du.
Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.
Azaldu duenez, atzo, astelehena, suhiltzaileen baliabideak elkarlanean aritu ziren hondartzetako segurtasuna hobetzeko, egun hauetan jendez gainezka baitaude, hirian erregistratzen ari diren tenperatura altuen ondorioz, maiatzerako ezohiko direnak.
Gainera, alkateak esan du uretan erreskatatutako gehienak ez zirela hiriko bizilagunak, eta ez zutela ezagutzen Zurriola hondartzako eremu batzuetan ibiltzeak berekin dakarren arriskua.
Insaustik gogorarazi du, gainera, Donostiako aurtengo hondartza denboraldiak bi berrikuntza nagusi ekarriko dituela, debekuak biak ere, erretzekoa eta musika bozgorailuak erabiltzekoa, zehazki. "Aurtengo denboraldia kerik eta zaratarik gabekoa izango da Donostian", azpimarratu du.
Jokabide horiek ekainaren 1etik aurrera zigortuko diren galdetuta, Insaustik esan du beti egon ohi dela pedagogiako hasierako fase bat, baina azpimarratu du "fedea" duela herritarrengan, eta horien portaera egokia izango dela sinetsita dago.
Zure interesekoa izan daiteke
77 urteko gizon bat hil da Donostiako Ondarreta hondartzan
Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30ak pasatxoan jaso dute abisua. Hondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute gizonezkoa uretatik, baina erreskate taldeek ezin izan dute ezer egin, bizirik eusteko.
Datorren urtetik aurrera Bero Plana maiatzaren 15era aurreratzea aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza
Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariaren hitzetan, "txipa aldatzen hasi behar dugu denok, eta pentsatzen, lehen uztailekoak edo abuztukoak ziren tenperaturak maiatza-ekainean izango ditugula".
Auto-ilarak deseginda, egoera bere onera itzuli da Artatzan goizean tuneletan izandako istripu baten ondoren
Moto batek istripua izan du tuneletan eta errei bat itxi behar izan dute BI-637 errepidean, Leioan, Bilborako noranzkoan eta 4 km-rainoko ilarak izan dira bertan. Motor gidaria zaurituta eraman dute erietxera. Arazoak izan dira N-1ean ere Tolosa parean eta Irunerako noranzkoan; autobus batek eta auto batek talka egin dute eta zauriturik ez badago ere, ilarak sortu dira.
Bi pertsona ospitalera eraman dituzte Berriobeitin, hondakinak kudeatzeko enpresa batean piztutako sutean kea arnastuta
Enpresa ebakuatu behar izan dute. Enpresako langileak sua itzaltzen hasi dira, eta suhiltzaileek bukatu dute, 00:26an.
Gomez Ulla ospitalean isolatutako beste pertsonak batek positibo eman du hantabirusagatik, baina ez du sintomarik
"Kontaktu estua" da, eta Hondiuseko agerraldiaren ostean aktibatutako miaketa "epidemiologikoari" esker aurkitu zuten.
Gasteizko Udalak eta blusa eta nesken kuadrillek aldatu egingo dituzte jaietako kalejirak
Batzordeak joanekoan desfilatuko du, eta Federazioak, berriz, itzulerakoan.
Albiste izango dira: Bero itogarria, Zupiriaren agerraldia Ertzaintzak Loiun izandako jokabideagatik eta Sanchezen legealdia, arriskuan?
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bilboko metroko tren batean izandako matxurak atzerapenak eragin zituen astelehen gauean
Zerbitzua betiko moduan dabil astearte goizean. Abandoko eta Alde Zaharreko geltokien artean geratu zen tren bat ez atzera ez aurrera, 21:15 inguruan, eta ondorioz, sare osoan atzerapenak izaten ziren.
Basauriko ikasleen familiek protesta deitu dute ostegunerako, jangeletan "janari duina" eskatzeko
Basauriko Guraso Elkarteek Hezkuntza Sailari ohartarazi diote, "sukalde zentralaren edo sukalde bertikalen gainetik", "janaria bera benetan aldatzea" eskatzen dutela.