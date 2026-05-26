El Ayuntamiento de San Sebastián estudiará adelantar la temporada de playas tras los rescates de estos días
El alcalde Jon Insausti ha indicado que se analizará si hay que empezar antes la temporada de playas o tal vez algunos servicios concretos en algunas zonas puntuales pero ha subrayado que ello dependerá de los presupuestos del año que viene. También se ha mostrado partidario de reforzar la señalética y activar antes los servicios de megafonía en zonas como la de Sagüés, donde hay "corrientes complicadas que pueden llegar a ser peligrosas".
El Ayuntamiento de San Sebastián analizará la opción de adelantar la temporada de playas, reforzar la señalética y activar antes los avisos de megafonía después de que en los últimos días varias personas hayan tenido que ser rescatadas por surfistas al no haber arrancado todavía el servicio de socorristas.
El alcalde, Jon Insausti, ha hecho estas declaraciones este martes en la rueda de prensa habitual tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que ha hecho un llamamiento a actuar con "cautela y precaución" especialmente hasta el 1 de junio, cuando arrancará la temporada de playas y los puestos de socorro.
Insausti se ha referido al rescate estos últimos días de varios bañistas en la playa de Gros por parte de surfistas a los que ha agradecido su intervención desinteresada.
No obstante, ha remarcado que lo primero que tiene que haber es conciencia ciudadana y ha recordado que hace unos años ya se decidió ampliar a cuatro meses completos la temporada de playas en San Sebastián.
Ha indicado que se analizará si hay que empezar antes la temporada de playas o tal vez algunos servicios concretos en algunas zonas puntuales pero ha subrayado que ello dependerá de los presupuestos del año que viene.
También se ha mostrado partidario de reforzar la señalética y activar antes los servicios de megafonía en zonas como la de Sagüés, donde hay "corrientes complicadas que pueden llegar a ser peligrosas".
Ha explicado que ayer, lunes, recursos de bomberos estuvieron colaborando para mejorar la seguridad en las playas, que estos días están repletas de personas debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad, poco habituales para un mes de mayo.
El alcalde ha comentado además que la mayoría de los rescatados en el agua no eran vecinos de la ciudad y no tenían conocimiento de la peligrosidad que entrañan algunas áreas de la playa de La Zuriola.
Insausti ha recordado además que la temporada de playas arrancará en San Sebastián con dos grandes novedades ya que, por primera vez, no se podrá fumar y tampoco usar altavoces de música. "Esta temporada en Donostia será sin humos y sin ruidos", ha remarcado.
Preguntado si estos comportamientos se sancionarán desde el mismo 1 de junio, Insausti ha comentado que siempre suele haber una fase inicial de pedagogía pero ha remarcado que tiene "fe en la ciudadanía" y en que su comportamiento será el adecuado.
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