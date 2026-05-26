La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este miércoles y jueves la alerta naranja por temperaturas muy altas en la Comunidad Autónoma Vasca, que alcanzarán los 34 grados en algunas zonas del territorio.

Hoy, martes, estará activado el aviso amarillo durante toda la jornada por temperaturas altas persistentes. Además, desde las 13:00 hasta las 20:00 horas, el aviso amarillo será por riesgos de temperaturas muy altas. También estará activado durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

El miércoles se activará la alerta naranja durante toda la jornada por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas máximas se pueden situar en torno a 33-34 grados. Entre las 13:00 y las 20:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas.

Asimismo, estará activado durante toda la jornada del miércoles el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.

El jueves se volverá a activar durante toda la jornada la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas máximas se pueden situar en torno a 32-33 grados.

Entre las 13:00 y las 20:00 horas, el aviso será amarillo por riesgo de temperatuas muy altas. También durante toda la jornada de este jueves se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo relativamente alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas.