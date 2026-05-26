Alerta naranja por temperaturas altas para este miércoles y jueves
El Gobierno Vasco también activará el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales el miércoles y el jueves, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este miércoles y jueves la alerta naranja por temperaturas muy altas en la Comunidad Autónoma Vasca, que alcanzarán los 34 grados en algunas zonas del territorio.
Hoy, martes, estará activado el aviso amarillo durante toda la jornada por temperaturas altas persistentes. Además, desde las 13:00 hasta las 20:00 horas, el aviso amarillo será por riesgos de temperaturas muy altas. También estará activado durante toda la jornada el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.
El miércoles se activará la alerta naranja durante toda la jornada por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas máximas se pueden situar en torno a 33-34 grados. Entre las 13:00 y las 20:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas.
Asimismo, estará activado durante toda la jornada del miércoles el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.
El jueves se volverá a activar durante toda la jornada la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas máximas se pueden situar en torno a 32-33 grados.
Entre las 13:00 y las 20:00 horas, el aviso será amarillo por riesgo de temperatuas muy altas. También durante toda la jornada de este jueves se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo relativamente alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas.
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El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.
Aviso amarillo por temperaturas altas en la CAV hasta el martes y aviso por riesgo de incendio forestal
El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas. La semana que viene se prevé soleada y calurosa durante toda la semana en Euskal Herria.
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